Automobile : le groupe chinois BYD va construire une usine en Hongrie

Le site devrait créer des milliers d'emplois sur place, assure le groupe chinois.

(Boursier.com) — C 'est une première pour BYD en Europe !... Le constructeur chinois de véhicules électriques, grand rival de Tesla, a conclu un accord pour construire une usine de production en Hongrie, qui deviendra donc son premier site de fabrication de voitures à batteries sur le Vieux continent. L'usine fabriquera des véhicules électriques et des hybrides rechargeables pour le marché européen et créera des milliers d'emplois, a déclaré l'entreprise...

Eviter des taxes ?

Cette décision intervient quelques mois après que Bruxelles a annoncé une enquête sur les subventions publiques accordées aux fabricants chinois de véhicules électriques. Elle pourrait aider BYD à éviter les droits d'importation qui en résultent.

L'usine sera située dans la ville méridionale de Szeged. BYD produit déjà des bus électriques dans la ville hongroise de Komarom.

L'annonce de BYD intervient après un an de démarches auprès des pays européens, de l'Allemagne à la France, dans l'espoir de remporter un accord pour monter une usine de production en échange d'investissements et d'emplois...