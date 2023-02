Automobile : la répression des fraudes sanctionne des pratiques déloyales

La répression des fraudes épingles des frais cachés et des informations trompeuses sur les voitures et les deux-roues neuf ou d'occasion.

(Boursier.com) — Un total de 1.600 avertissements, 1.500 injonctions, 320 procès-verbaux pénaux et 170 procès-verbaux d'amendes administratives... La répression des fraudes (DGCCRF) a réalisé en 2021 et 2022 une enquête nationale auprès de 2.200 établissements spécialisés dans la vente de véhicules neufs et d'occasion, automobile ou deux-trois roues motorisées. Près de deux tiers des établissements présentaient des anomalies, de gravité variable, selon le bilan publié lundi.

Le marché est important en France : plus de 5,1 millions de véhicules neufs et occasion ont été vendus depuis le début de l'année 2022. Mais les vendeurs multiplient les abus. Les enquêteurs de la DGCCRF ont notamment constaté des descriptions trompeuses. Par exemple, des véhicules déjà utilisés étaient présentés comme neufs ou "de première main". Des pratiques de minoration du compteur kilométrique plus ou moins importantes, jusqu'à un abaissement de 121.000 km, ont été relevées tout comme la vente de véhicules accidentés sans en avertir préalablement les clients.

Pratiques déloyales

Concernant le financement de l'achat du véhicule, des pratiques déloyales ont été constatées, pour rendre obligatoire la souscription d'un crédit à la consommation, en échange d'une garantie commerciale supplémentaire. "Il peut par exemple s'agir d'un prêt assorti d'une extension de garantie constructeur, de l'entretien du véhicule et d'une assistance ainsi qu'une assurance auto", explique la DGCCRF dans son communiqué.

Elle précise que "dans de nombreux cas toutefois, il s'agissait davantage de négligence que d'une volonté de s'affranchir des obligations réglementaires, et les professionnels ont réagi rapidement pour se mettre en conformité avec la réglementation". Elle invite les consommateurs ayant rencontré un problème de consommation lors de l'achat de leur véhicule à le signaler sur la page SignalConso.