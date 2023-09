Automobile : la grève historique aux Etats-Unis ne faiblit pas

Le syndicat américain des travailleurs de l'automobile appelle à étendre la grève à l'usine d'assemblage de Ford à Chicago et à celle de General Motors à Lansing Delta Township.

(Boursier.com) — Alors qu'une grève historique dans l'industrie automobile américaine se poursuit, affectant les trois principaux constructeurs automobiles du pays, General Motors, Ford et Stellantis, l'United Auto Workers (UAW) étend sa grève à l'usine d'assemblage de Ford à Chicago dans l'Illinois et à celle de General Motors à Lansing Delta Township dans le Michigan, à partir de ce vendredi, a annoncé le président du syndicat de l'automobile, Shawn Fain.

"Nos membres courageux dans ces deux usines sont la prochaine vague de renforts dans notre lutte pour obtenir des contrats historiques", a-t-il affirmé lors d'un discours diffusé en direct sur les réseaux sociaux ce vendredi, précisant que cette décision aura pour effet d'ajouter 7.000 membres supplémentaires chez Ford et GM à la grève du syndicat.

Stellantis, troisième membre du "Big Three" de Detroit, a été épargné par d'autres grèves cette semaine. Selon Shawn Fain, cela reflète les progrès récents dans les négociations contractuelles entre l'UAW et le groupe automobile issu de la fusion PSA et Fiat Chrysler.

18.300 grévistes ce vendredi

Ce vendredi, environ 18.300 membres de l'UAW travaillant dans les trois usines de Detroit étaient en grève soit environ 12% des 146.000 membres du syndicat travaillant chez les constructeurs automobiles. Les grévistes ont reçu 500 dollars par semaine du fonds de grève de l'UAW.

Pour rappel, le 15 septembre dernier, les employés des trois géants de l'industrie automobile, General Motors, Ford et Stellantis, ont lancé une grève à l'appel de l'UAW. Le syndicat américain des travailleurs de l'automobile réclame une hausse des rémunérations et une meilleure garantie de l'emploi, particulièrement à un moment où le secteur s'engage dans une transition vers les véhicules électriques.

Joe Biden sur un piquet de grève

Le 22 septembre dernier, le syndicat a étendu ses grèves à General Motors et Stellantis. Alors qu'une usine d'assemblage était déjà fermée chez chacun des trois constructeurs, quelque 38 centres de distribution de pièces détachées des deux groupes ont rejoint le mouvement. Le débrayage avait toutefois été limité chez Ford à une seule usine en raison des progrès réalisés dans les négociations.

Mardi, Joe Biden s'est de son côté rendu sur un piquet de grève dans le Michigan pour apporter son soutien aux grévistes de l'UAW, plaidant en faveur d'une "augmentation significative" des salaires. "Vous avez fait beaucoup de sacrifices. Vous avez beaucoup renoncé à beaucoup de choses lorsque les entreprises étaient en difficulté. Aujourd'hui, elles se portent incroyablement bien. Et devinez quoi ? Vous devriez vous en sortir aussi bien qu'elles", a-t-il affirmé.