Automobile : la grève évitée de justesse au Canada

Le mouvement social dans le secteur automobile se poursuit toutefois aux Etats-Unis. Joe Biden se rendra mardi dans le Michigan pour manifester son soutien aux grévistes...

(Boursier.com) — Alors que les Etats-Unis connaissent une grève historique, touchant les trois plus gros constructeurs automobiles, les membres du syndicat Unifor, qui défend les droits des employés des usines automobiles au Canada, ont approuvé dimanche un accord avec le géant américain Ford, écartant de justesse la menace de débrayage dans le pays.

"Félicitations. Les bulletins de vote ont été comptés et les membres d'Unifor Ford Canada ont ratifié un accord de trois ans qui entraînera d'énormes gains pour les travailleurs de l'automobile", a écrit le syndicat dimanche dans un message publié sur son compte X (ex-Twitter). Cet accord concerne plus de 5.600 employés de Ford au Canada.

"L'équipe de négociation a exercé une pression sur Ford du Canada dans tous les domaines pour obtenir un contrat qui transforme fondamentalement les régimes de retraite, offre des protections pendant la transition vers les véhicules électriques, et inclut les plus fortes augmentations de salaire de l'histoire des négociations automobiles au Canada", a-t-il indiqué dans communiqué, précisant que les salaires doivent être augmentés de 10% la première année, 2% la deuxième année et 3% la troisième année.

Priorities met! Pattern set. Congratulations. The ballots have been counted and Unifor members at @FordCanada have ratified a 3-year agreement that will see tremendous gains for autoworkers.#AutoTalks2023 pic.twitter.com/Jbd1614j9p — Unifor (@UniforTheUnion), via Twitter

La grève entrée dans sa deuxième semaine aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, la grève affectant les trois constructeurs automobiles historiques, General Motors, Ford et Stellantis en même temps, est de son côté entrée dans sa deuxième semaine vendredi dernier. Les salariés ont débrayé à l'appel de l'United Auto Workers (UAW), qui demande une augmentation des salaires et une plus grande sécurité de l'emploi alors que le secteur effectue sa transition vers les véhicules électriques. Près de 12.700 travailleurs sont en grève dans trois usines des "Big Three" de l'industrie automobile dans le Michigan, l'Ohio et le Missouri.

Le mouvement s'est même amplifié chez General Motors et Stellantis, puisque les 38 centres de distribution de pièces détachées des deux groupes ont rejoint le mouvement social en fin de semaine dernière, ajoutant environ 5.600 grévistes au mouvement.

Le président américain, Joe Biden, se rendra mardi dans le Michigan pour manifester son soutien à la grève des salariés de l'industrie américaine de l'automobile. Sa visite dans le Michigan, qui interviendra à la veille d'un déplacement à Detroit de son prédécesseur Donald Trump, soulignera son soutien au droit des travailleurs syndiqués à mener des actions et à s'engager dans des négociations collectives.

"Il est temps de parvenir à un accord gagnant-gagant" selon Joe Biden

"J'irai mardi dans le Michigan pour me joindre aux piquets de grève et montrer ma solidarité aux hommes et aux femmes [du syndicat United Auto Workers] alors qu'ils luttent pour obtenir un part équitable de la valeur qu'ils ont contribué à créer", a-t-il affirmé sur X. "Il est temps de parvenir à un accord gagnant-gagant qui permettra aux constructeurs américains de continuer à prospérer tout en offrant des emplois bien rémunérés", a ajouté le président démocrate.

Donald Trump doit, pour sa part, prononcer mercredi un discours qui devrait notamment aborder le secteur de l'automobile à Detroit. L'ancien président n'a pas encore fait savoir s'il se rendrait sur les piquets de grève.