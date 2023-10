Automobile : l'électrique pas encore au programme des ménages les plus modestes

65% des intentions d'achat d'un nouveau véhicule se dirigent toujours vers une motorisation thermique, montre une étude.

(Boursier.com) — Passer à la voiture électrique ne semble pas encore au programme pour tous les automobilistes ... Seul un ménage modeste sur dix serait prêt à en acheter une aujourd'hui, selon le dernier baromètre annuel Aramisauto réalisé par l'institut Opinionway. Face notamment aux freins financiers (72%), 65% des intentions d'achat d'un nouveau véhicule se dirigent toujours vers une motorisation thermique chez les employés et ouvriers.

Car les problèmes de pouvoir d'achat concernent aussi la voiture : le budget moyen des ménages modestes pour leur poste automobile est de 262 euros cette année contre 273 euros en 2022. Alors que plusieurs contraintes pèsent sur les moteurs thermiques, comme la multiplication des zones à faibles émissions, 36% des personnes interrogées affirment être déterminées à braver l'interdiction de circuler et 39% ont des doutes quant à leur réelle efficacité environnementale...

Pas convaincus par le leasing

"Parmi les détenteurs de modèles Crit'Air 4 et Crit'Air 5 qui sont déjà interdits de circulation dans les ZFE, la première réaction demeure de continuer à utiliser son véhicule (36%). Néanmoins, cette solution ne semble pas viable sur le long terme et ils sont moins nombreux à l'envisager par rapport à l'année dernière (-6 points)", explique Opinionway. Aussi, à défaut de pouvoir se déplacer autrement et pour éviter de payer une amende forfaitaire, ils sont de plus en plus nombreux (+7 points par rapport à 2022) à renoncer tout simplement à se déplacer (21%).

Par ailleurs, une majorité des personnes interrogées dans le cadre de cette enquête (54%) n'est toujours pas convaincue par le prochain dispositif gouvernemental de leasing social de voiture électrique à 100 euros par mois. Les ménages modestes sont 80% à souhaiter que les aides de l'Etat ne se concentrent pas uniquement sur l'électrique...

Voitures électriques chinoises

Dans ce contexte, près d'un foyer modeste sur deux se dit prêt à se tourner vers les constructeurs chinois pour réaliser des économies (48%). Mais le sondage précise que ces intentions d'achats sont à mettre en balance avec de fortes réticences citoyennes : 70% des sondés jugent que ce choix matérialiserait une menace pour les marques automobiles européennes et françaises, et 68% une aberration pour la planète et l'emploi en France...