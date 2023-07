Automobile : l'électrique a doublé le diesel en Europe !

La part de marché des voitures électriques est passée de à 15,1%...

(Boursier.com) — Au mois de juin en Europe, la part de marché des voitures électriques est passée à 15,1%, dépassant pour la première fois la part du diesel (13,4%), d'après les chiffres publiés par l'Association des constructeurs européens (ACEA)... Les voitures hybrides électriques sont restées le deuxième choix le plus populaire parmi les acheteurs de voitures neuves, représentant 24,3% du marché. Les voitures à essence conservent la plus grande part, représentant 36,3% mais elles étaient à 38,5% en juin 2022...

Tesla domine le jeu

Les chiffres sont particulièrement impressionnants : les immatriculations de voitures électriques se sont envolées de 66,2% le mois dernier, pour atteindre 158.252 unités. La plupart des marchés de l'UE ont enregistré des gains en pourcentage à deux et à trois chiffres, y compris les plus importants, comme les Pays-Bas (+90,1%), l'Allemagne (+64,4%) et la France (+52,0%). "Cela a contribué à une croissance de 53,8 % depuis le début de l'année, avec 703.586 unités vendues entre janvier et juin", détaille l'ACEA dans un communiqué.

Les baisses de prix agressives pratiquées par Tesla n'y sont pas étrangères : une voiture électrique sur cinq vendue en Europe est fabriquée par le groupe d'Elon Musk. La Model 3 est d'ailleurs devenue la voiture la plus vendue sur le continent, détrônant les véhicules thermiques.