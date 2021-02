Automobile : Jaguar va passer au tout électrique !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe Jaguar Land Rover passe au tout électrique ! Le groupe a déclaré que sa marque Land Rover allait lancer pas moins de 6 modèles purement électriques au cours des 5 prochaines années, le premier étant prévu pour 2024... "Il est temps de repenser le prochain chapitre pour les deux marques", a déclaré le directeur général Thierry Bolloré qui a expliqué au passage qu'il maintiendrait ses trois usines britanniques, tout en adaptant sa production.

Les ambitions électriques pour Jaguar seront portées par son usine de Solihull... Thierry Bolloré, qui a pris ses fonctions de PDG en septembre dernier, a souligné que le groupe dépenserait environ 2,5 milliards de livres par an (3,5 milliards de dollars) pour les technologies d'électrification et le développement de services de véhicules connectés...

Jaguar Land Rover investira également dans le développement de piles à hydrogène : Le constructeur automobile lancera des prototypes utilisant des piles à hydrogène sur les routes britanniques dès l'année prochaine, dans le cadre d'un plan d'investissement à long terme.

Au pas de course

Les groupes automobiles du monde entier poursuivent au pas de course des stratégies "zéro émission" pour atteindre des objectifs environnementaux de plus en plus stricts, en particulier en Europe, mais aussi en Chine. La marque de voitures de luxe Bentley Motors, propriété de la société allemande Volkswagen, a ainsi déclaré fin 2020 que sa gamme de modèles serait entièrement électrique d'ici 2030, et l'américain General Motors Co vient d'annoncer son intention de proposer une large gamme " zéro émission " d'ici 2035.

De plus en plus de pays comptent interdire purement et simplement les ventes de véhicules neufs à propulsion thermique... Au Royaume-Uni, cette interdiction entrera en vigueur en 2030. Seule la Norvège va plus loin, avec une interdiction des moteurs à combustion dès 2025. Outre-Manche, les véhicules qui seront autorisés à rouler en 2030 ont représenté moins de 10% des ventes en 2020, dont 5,5% pour le 100% électrique, tandis que les moteurs thermiques totalisent encore près de 74% du marché.

Pour encourager ses concitoyens à faire le grand saut, Boris Johnson a annoncé un investissement public massif de 1,3 milliard de livres (1,5 milliard d'euros) dans les bornes de recharge, ainsi que 582 millions pour les subventions à l'achat de voitures faiblement émettrices...