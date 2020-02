Automobile : il y a 39 millions de véhicules en circulation en France

AAA DATA présente pour la première fois les chiffres du parc roulant automobile...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après deux ans d'analyse, AAA DATA, l'expert de la donnée augmentée, est en mesure de fournir les chiffres exacts des véhicules roulants en France : 39 millions de véhicules sont actuellement en circulation. L'âge moyen du parc roulant est de 10,6 ans...

Le Nord est le département qui compte le plus de voitures en circulation avec 1,4 million de véhicules. Les Hauts de Seine comportent la plus importante part de véhicules d'entreprises (32%).

Des chiffres représentatifs de l'économie française

Grâce à la précision des données fournies par AAA DATA, des indicateurs clairs sur la croissance et le pouvoir d'achat des ménages peuvent être soulignés... Par exemple, l'âge moyen des véhicules, qui est de 10,6 ans, témoigne de l'impossibilité d'un grand nombre de français à changer de voiture plus fréquemment... Certains départements ruraux comptent même jusqu'à 8% de leurs véhicules datant d'avant 1997 (Ariège, Creuse, Dordogne, Lot).

Le Nord en tête

Dans les départements très peuplés et étendus, on observe la plus grande concentration de véhicules, comme dans le Nord avec 1,4 million de véhicules, les Bouches du Rhône (1,1 million) ou encore la Gironde qui dépasse tout juste le million.

On observe aussi une proportion très importante de véhicules d'entreprises dans les Hauts-de-Seine et à Paris avec respectivement 32 et 26% du parc roulant composé de véhicules professionnels contre 7,3% pour la moyenne nationale.

Un différentiel important entre les ventes récentes et le parc

Le parc prenant en compte l'ensemble des voitures roulantes quel que soit leur âge, il est intéressant de regarder les chiffres de certains types de modèles très en vogue depuis quelques années. Par exemple si les SUV ont représenté en 2019 38% des ventes de véhicules, ils ne représentent "que" 16% de la totalité des véhicules en circulation, loin derrière les berlines qui comptent pour 58%, soit 23 millions de véhicules...