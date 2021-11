Automobile : Hyundai veut développer ses propres puces

Le but est de diminuer la dépendance du constructeur vis-à-vis des fabricants de puces et d'assurer un meilleur approvisionnement dans le cadre de l'accélération du marché des voitures électriques et autonomes.

Crédit photo © Reuters