Automobile : 4.000 salariés du constructeur Mack Trucks rallient le mouvement de grève aux Etats-Unis

(Boursier.com) — La grève historique dans l'automobile aux Etats-Unis prend encore de l'ampleur... Alors que le bras de fer entre l'United Auto Workers (UAW) et les grands constructeurs automobiles américains se poursuit, 4.000 employés de Mack Trucks, propriété du groupe Volvo, se joignent ce lundi au mouvement de grève lancée mi-septembre, comme l'a annoncé le syndicat américain des travailleurs de l'automobile.

Environ 73% des salariés syndiqués de Mack Trucks ont rejeté un accord de cinq ans, prévoyant une augmentation de salaire de 19%, une prime de ratification de 3.500 dollars, une amélioration des prestations de retraite, des vacances supplémentaires pour certains employés et une réduction du temps nécessaire pour atteindre le salaire le plus élevé.

En conséquence, 4.000 travailleurs en Pennsylvanie, en Floride et dans le Maryland se mettront en grève lundi à 7 heures (11 heures GMT). "Je suis inspiré de voir les membres de l'UAW chez Mack lutter pour un meilleur accord et prêts à se lever et à quitter leur poste pour le remporter", a salué dimanche le président de l'UAW, Shawn Fain dans un communiqué.

Mouvement "inutile" selon Mack Trucks

De son côté, le président de Mack Trucks, Stephen Roy, a affirmé dans un communiqué que l'entreprise était "surprise et déçue" que l'UAW ait choisi de faire grève et a qualifié ce mouvement d'inutile. "Nous avons clairement montré notre engagement envers des négociations de bonne foi en obtenant un accord de principe qui a été approuvé à la fois par l'UAW international et par le conseil de l'UAW pour les camions Mack", a-t-il estimé.

Depuis le 15 septembre, l'UAW a, pour rappel, entamé une grève ciblée contre les usines des trois constructeurs automobiles de Detroit. Environ 25.000 des 146.000 employés de General Motors, Ford et Chrysler, société mère de Stellantis, sont en grève. Le syndicat américain des travailleurs de l'automobile réclame une hausse des rémunérations et une meilleure garantie de l'emploi, particulièrement à un moment où le secteur s'engage dans une transition vers les véhicules électriques.

Des avancées dans les négociations

Vendredi dernier, Shawn Fain a précisé que le syndicat n'avait pas l'intention d'élargir les grèves qui affectent les trois constructeurs de Detroit, mettant en avant les avancées obtenues au cours des négociations. Il a notamment mentionné que Ford avait revu à la hausse sa proposition d'augmentation des salaires, portant celle-ci à 23% jusqu'au début de l'année 2028.

En prenant en compte les ajustements proposés pour tenir compte de l'inflation, les travailleurs pourraient potentiellement bénéficier d'augmentations salariales atteignant jusqu'à 30%, ont indiqué des sources informées de la proposition à 'Reuters'.