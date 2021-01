Autobus à faibles émissions : L'UGAP commercialise trois modèles à hydrogène

Cette offre, qui sera disponible début février, permettra aux opérateurs de transports collectifs et aux autorités organisatrices d'atteindre leurs objectifs en termes de véhicules à "faibles émissions"

(Boursier.com) — L 'UGAP, centrale d'achat public, propose pour la première fois une offre d'autobus à hydrogène. Cette offre, qui sera disponible début février, permettra aux opérateurs de transports collectifs et aux autorités organisatrices d'atteindre leurs objectifs en termes de véhicules à "faibles émissions" (décret no 2017-23 caractérisant les autocars et autobus à faibles émissions).

Deux fournisseurs sont sélectionnés

Les deux fournisseurs qui ont été sélectionnés sont les sociétés SAFRA et VANHOOL. SAFRA dispose de deux modèles Businova H2 d'une longueur de 10 et 12 mètres, disposant d'une motorisation de 250 kw. Le pack batterie de 132 kWh est associé à une pile à combustible de 30 kw. L'autonomie annoncée est de 350 km.

La société VANHOOL propose pour sa part son modèle A 330 FC 6W, d'une longueur de 12 mètres qui dispose de 5 réservoirs type IV de 322 litres, soit 1.610 litres à 350 bars / une batterie de traction de 24 kWh et 1 pile à combustible de 83 kW. Son autonomie annoncée est aussi de 350 Km.

Précurseur, l'UGAP est aujourd'hui la seule centrale d'achat à commercialiser un véhicule 100% hydrogène grâce à l'autobus de la société Vanhool...

Loi d'orientation des mobilités : des objectifs à court terme

Cette offre d'autobus à hydrogène permettra aux opérateurs de transports collectifs et aux autorités organisatrices d'atteindre leurs objectifs lors des différentes phases de renouvellement de leur parc en termes de véhicules à "faibles émissions".

Depuis le 1er janvier 2020, 50% des bus et autocars nouvellement acquis doivent être catégorisés en faibles émissions pour les flottes de 20 véhicules et plus... Ce taux sera porté à 100% à partir du 1er janvier 2025.

Ces trois autobus complètent et enrichissent l'offre de transports en commun à faibles émissions de l'UGAP, composée jusqu'à ce jour d'une large gamme de motorisations électriques. Voir l'offre en ligne...

L'UGAP, mode d'emploi

L'UGAP, seule centrale d'achat public généraliste nationale, est un acteur spécifique de l'achat public dont l'activité globale s'élève à plus de 5 Milliards d'euros HT en 2020. Elle répond aux besoins de toutes les structures publiques quels que soient leur taille et leur montant de commande. L'UGAP opère en achat pour revente et assure ainsi la relation commerciale tout au long du parcours d'achat, du devis à la facturation. Ses clients peuvent accéder, sans avoir à conclure de marché, à plus d'un million de références...

L'UGAP, au travers des achats qu'elle réalise, constitue un outil de la mise en oeuvre des politiques publiques. 78% des entreprises titulaires d'un marché sont des PME et ETI. 77% des marchés comportent une disposition RSE. L'UGAP est attributaire du label "Relations Fournisseurs et Achats Responsables", décerné par la Médiation des entreprises et le Conseil national des achats. Par l'intermédiaire de son réseau commercial de plus de 700 collaborateurs, l'UGAP entretient des relations de proximité avec ses clients. Ses équipes spécialisées apportent leur expertise dans le choix des réponses les plus appropriées aux besoins...