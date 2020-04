Audiovisuel : la chaîne France 4 finalement maintenue ?

Le ministre de la Culture Franck Riester souhaite assurer la continuité "des contenus jeunesse et éducatifs", alors que la chaîne de télévision publique France 4 doit cesser d'émettre le 9 août.

Crédit photo © FRanceTV

(Boursier.com) — Le confinement va-t-il permettre de sauver France 4 ? Alors que la chaîne de télévision publique doit s'éteindre le 9 août prochain, le ministre de la Culture Franck Riester a laissé entendre ce jeudi sur 'France Inter' qu'elle pourrait finalement être maintenue, compte tenu de l'utilité de ses programmes éducatifs et jeunesse pendant la crise du coronavirus.

"J'ai demandé à Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, de nous dire quel serait le pacte d'engagement pour la jeunesse et les contenus éducatifs si France 4 était éteint au mois d'août ou, s'il devait y avoir une décision différente, quelle pourrait être la grille si France 4 était maintenue", a-t-il expliqué.

Depuis le début du confinement, la chaîne propose en effet des émissions scolaires et de nombreux programmes éducatifs diffusés pour accompagner les élèves bloqués chez eux. Le ministre a toutefois précisé qu'aucune "décision définitive" ne serait prise avant la réponse du groupe d'audiovisuel public.

"L'audiovisuel public a démontré l'utilité qu'il pouvait avoir"

Ce changement de programme intervient dans le cadre de l'opération "Nation apprenante" que le ministère de l'Education nationale a lancé le 18 mars dernier, qui a pour objectif de "mettre à la disposition des professeurs, des élèves de leurs familles des programmes de qualité en lien avec les programmes scolaires".

"L'audiovisuel public a démontré l'utilité qu'il pouvait avoir et donc nous devons absolument nous assurer que dans l'avenir, en linéaire, c'est-à-dire sur la télévision, il puisse y avoir des contenus jeunesses, éducatifs", a assuré Franck Riester.

La réforme de l'audiovisuel reportée

"On ne sortira pas de la crise comme nous y sommes rentrés. Et le président de la République a été très clair : toutes les réformes doivent être regardées à l'aune de ce qui a été la crise", a-t-il affirmé, alors que le projet de loi audiovisuelle, qui devait être présenté le 31 mars à l'Assemblée nationale, a été reporté.

Pour rappel, France Télévisions avait confirmé début janvier que les chaînes publiques France 4 et France O allaient cesser d'émettre le 9 août. Des fermetures qui doivent s'accompagner d'un basculement de leurs programmes sur des plateformes numériques, et d'un renforcement des programmes pour enfants et ultramarins sur les autres chaînes de France Télévisions.