Audiovisuel : France 4 et France Ô cesseront d'émettre le 9 août









Le gouvernement avait indiqué que la suppression de ces deux chaînes devait permettre à l'audiovisuel de réaliser 190 millions d'euros d'économies d'ici 2022.

(Boursier.com) — La date de fermeture de France 4 et France Ô est enfin connue !... Les deux chaînes de la TNT ont en effet annoncé qu'elles couperont définitivement leur signal le 9 août prochain, comme l'a révélé 'Le Monde' ce vendredi.

Cette décision avait été annoncée en juin 2018, par la ministre de la Culture de l'époque, Françoise Nyssen, dans le cadre de la réforme de l'audiovisuel public prévue en 2020...

En novembre dernier, le ministre de la Culture Franck Riester avait évoqué sur 'Europe 1' une date approximative, en révélant que la suppression de France Ô et de France 4 se ferait dans la deuxième moitié de 2020.

Basculement vers le numérique

Pour compenser l'arrêt de ces deux chaînes, qui avaient été créées en 2005, l'audiovisuel public a mis en place une nouvelle offre, qui doit être progressivement étendue sur le catalogue de France 2, France 3 et France 5.

La fermeture de France 4 et de France Ô doit en effet permettre un basculement de leurs programmes sur des plateformes numériques et un renforcement des programmes pour enfants et ultramarins sur les autres chaînes du groupe.

190 millions d'euros d'économies à l'horizon 2022

France Television a d'ailleurs lancé, en décembre dernier, un nouveau service destiné aux enfants de 3 à 12 ans, baptisé "Okoo", qui succède aux marques Ludo et Zouzou.

A l'été 2018, le gouvernement avait indiqué que 190 millions d'euros d'économies budgétaires avaient été demandées aux différentes entités de l'audiovisuel public d'ici 2022 : 160 millions pour France Télévisions, 20 millions pour Radio France ainsi que 10 millions à charge des autres groupes de service public, soit Arte, l'INA, TV5 Monde et France Médias Monde.

Les suppressions annoncées de ces deux chaînes devraient permettre d'absorber la majeure partie de cet effort de réduction de coût...