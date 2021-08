Aucun nouveau cas local en Chine, une première depuis juillet

La Chine n'a enregistré aucun nouveau cas de contamination locale due au coronavirus depuis juillet, ce qui pourrait donner à penser que la dernière résurgence de l'épidémie commence à s'atténuer. L'épidémie de COVID-19 est repartie en Chine fin juillet après la découverte d'un cluster dans la ville de Nanjing, dans l'est du pays, où des employés de l'aéroport ont contracté la maladie due au variant Delta, nettement plus transmissible. Plus de 1.200 infections ont été confirmées depuis, ce qui a notamment amené les autorités à pratiquer des tests de masse sur des millions de citoyens afin d'identifier et d'isoler les personnes positives.

A ce stade, on ne déplore aucun décès lié à la résurgence de l'épidémie, qui se concentre essentiellement sur les villes de Nanjing et Yangzhou, dans la province du Jiangsu, près de Shanghai. Après avoir culminé début août, les nouveaux cas locaux de contamination ont ralenti à travers toute la Chine la semaine dernière.

Confinement levé dans plusieurs secteurs

Depuis le week-end, les autorités ont levé le confinement dans plusieurs secteurs de la capitale ainsi que dans les villes de Wuhan et Jingmen, dans la province du Hubei (centre de la Chine). Dans la province du Sichuan (sud-ouest), les tours opérateurs ont été autorisés à proposer de nouveau des voyages à l'extérieur de la province, à l'exception des destinations jugées encore à risque.

Shanghai a en revanche placé des centaines de personnes en quarantaine au cours du week-end après la découverte de nouveaux cas qui suscitent des inquiétudes dans la ville, où aucune contamination locale n'a été enregistrée depuis le 22 août.

De nombreux vols suspendus

Sur le plan du trafic aérien, le nombre de vols intérieurs réguliers pour le mois d'août a reculé de 19,4% par rapport à l'année dernière, selon les données de Cirium.

Lundi, les vols à destination et en provenance de Nanjing et de Yangzhou étaient encore suspendus. Les vols à destination et en provenance de la ville touristique de Zhangjiajie, dans la province du Hunan (sud de la Chine), sont également suspendus. Les économistes estiment que les mesures de restriction pourraient peser sur la croissance de la Chine sur le troisième trimestre s'achevant en septembre.

La Chine continentale décomptait dimanche 94.652 cas confirmés, pour un nombre cumulé de morts inchangé depuis la fin janvier à 4.636.