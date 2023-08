Auchan renforce ses positions au Portugal en rachetant la totalité des activités du groupe Dia

A l'issue de cette opération, Auchan Portugal détiendra le premier réseau en nombre de magasins du Portugal...

(Boursier.com) — Auchan contribue à la consolidation du marché portugais et étend son réseau de magasins avec l'achat de 489 magasins de proximité des enseignes Minipreço et Mais Perto ainsi que 3 entrepôts...

A l'issue de cette opération, Auchan Portugal détiendra le premier réseau en nombre de magasins du pays et renforcera son offre omnicanale (physique et digitale). Auchan Portugal a signé hier un accord avec le Groupe Dia pour l'acquisition de 100% de son activité au Portugal.

Transfert des 2.650 employés

Le périmètre de l'opération comprend les 489 magasins des enseignes Minipreço et Mais Perto, en propre ou en franchise, trois entrepôts, ainsi que les contrats, licences et actifs nécessaires à l'opération. L'accord entre Auchan et Dia prévoit également le transfert des 2.650 employés. Cette opération fait suite à la décision du Groupe Dia de se recentrer sur ses principaux marchés dans le cadre de sa stratégie de proximité et de simplification de ses implantations. La transaction est soumise à l'approbation de l'Autorité portugaise de la Concurrence et devrait être finalisée dans les prochains mois...

A l'issue de cette opération, Auchan Portugal deviendra un acteur clef du commerce de proximité portugais grâce à la présence des magasins Minipreço partout dans le pays. Il détiendra le premier réseau en nombre de magasin et renforcera son offre omnicanale (physique et digital).

Stratégie de développement sélectif

A l'occasion de cette opération, Yves Claude, Président-Directeur Général d'Auchan Retail a déclaré : "Cette nouvelle opération avec le Groupe Dia, après le rachat récent de magasins en Espagne, démontre la qualité des relations que nous avons avec ce grand distributeur mondial. Notre stratégie est de contribuer à la consolidation des marchés que nous jugeons stratégiques pour nous. Le Portugal en est un. Cette opération est stratégique pour Auchan Retail au Portugal car elle va nous permettre de couvrir la totalité du pays -nous détiendrons le plus grand nombre de points de vente de la 2/2 profession- mais aussi de mettre en oeuvre pour nos clients portugais une offre couvrant tous les formats (de l'hypermarché au magasin de proximité renforcés par le digital). Nous mettrons également en oeuvre un vaste réseau de franchisés que nous sommes très heureux d'accueillir et que nous souhaitons associer dans le futur aux décisions commerciales principales d'Auchan Portugal. Enfin, par notre couverture complète du pays, nous aurons encore plus qu'aujourd'hui les moyens de renforcer notre coopération avec le monde agricole portugais au travers de nos produits agricoles filières. Je sais que ce nouveau challenge est à la hauteur de nos collaborateurs portugais. Ils sont très performants et ont démontré depuis de très nombreuses années la qualité de leur expertise. Ils ont tous mes encouragements et mes remerciements."

Pour le directeur général d'Auchan Retail Portugal, Pedro Cid, "cette acquisition représente un pari fort de la part d'Auchan, qui combine son expérience de plus de 50 ans dans les hypermarchés au Portugal avec le segment de la proximité et le modèle de franchise, qui est l'une des forces de Minipreço. Le client aura une proposition complète et proche, dans tous les canaux et services, avec une offre variée, en mettant l'accent sur les produits frais, la santé, le prix et toutes les solutions pour permettre aux familles portugaises de vivre mieux au quotidien".

Par cette opération, Auchan Retail confirme sa stratégie de développement sélectif en contribuant à la consolidation de ses marchés d'implantation stratégiques... Au Portugal, Auchan possède actuellement plus de 70 magasins physiques, réalise plus de 12% de son chiffre d'affaires en digital et emploie environ 9.000 salariés. C'est la seule entreprise portugaise certifiée en responsabilité sociale par la norme SA8000.