Au Japon, les personnes âgées de plus 65 ans privées de carte bancaire ?

Pour lutter contre les arnaques téléphoniques, l'Agence nationale de la police japonaise a proposé de restreindre l'accès des seniors aux distributeurs automatiques de billets...

(Boursier.com) — L 'usage de la carte bancaire limité pour les seniors au Japon ? Préoccupée par la montée en flèche des escroqueries téléphoniques, particulièrement celles visant les personnes âgées, qui sont souvent plus enclines à être convaincues de la légitimité d'un appel, les autorités japonaises envisagent de restreindre l'accès des seniors aux distributeurs automatiques de billets, comme l'ont récemment rapporté 'South China Morning Star' et 'Japan Today'.

L'Agence nationale de la police japonaise a proposé que l'industrie bancaire introduise de nouvelles mesures de sécurité. Selon la proposition, toute personne de plus de 65 ans n'ayant pas utilisé sa carte bancaire pour accéder à son compte pendant plus d'un an verrait sa carte suspendue.

Cette proposition ne fait pas l'unanimité. Certains Japonais ont d'ores et déjà exprimé leurs inquiétudes quant à la possibilité d'accéder à leurs comptes bancaires, craignant que des restrictions supplémentaires ne soient imposées si cette mesure s'avère inefficace pour stopper les escroqueries.

Plus de 15 milliards de yens soutirés

Mais les autorités japonaises jugent qu'il est impératif de mettre en place des mesures de sécurité. Selon les données de la police japonaise, sur les six premiers mois de l'année, les escrocs sont parvenus à soutirer plus de 15 milliards de yens (soit plus de 95 millions d'euros).

Malgré les multiples campagnes visant à sensibiliser la population aux risques associés, les arnaques téléphoniques persistent depuis des décennies au Japon. L'une des arnaques les plus courantes implique des escrocs se faisant passer pour des employés de banque et appelant leurs victimes pour les informer que leur compte est à découvert, les incitant ainsi à effectuer un transfert d'argent immédiat afin d'éviter de lourds frais bancaires. 'South China Morning Star' évoque un cas notoire en 2018, où des escrocs sont parvenus à extorquer 82,5 millions de yens à une femme de 84 ans à Tokyo.

En France, de nombreuses affaires illustrent la vulnérabilité des seniors. Récemment, une nonagénaire, ancienne institutrice, a été arnaquée de près de 200.000 euros, après avoir été malmenée par deux escrocs par téléphone. Selon 'Le Parisien', ces derniers ont réussi à la pousser à racheter des parts de son assurance-vie...