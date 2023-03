Attractivité économique et tourisme : un bilan record pour la Région Ile-de-France en 2022

4 ans après le Brexit, la Région Île-de-France a accueilli plus de 44 millions de touristes et 431 Investissements Directs Internationaux !

(Boursier.com) — L 'année 2022 confirme la Région Île-de-France comme destination la plus attractive au monde en termes de tourisme et de capitaux étranger. En effet, 4 ans après le Brexit, la Région Île-de-France a accueilli plus de 44 millions de touristes et 431 Investissements Directs Internationaux (IDI).

Ces investissements ont permis la création de près de 30.000 emplois sur le territoire Francilien. Ces chiffres exceptionnels attestent du fait que la Région Île-de-France est le seul territoire de l'Union Européenne désormais capable de concurrencer les grands hubs internationaux.

Attractivité économique majeure

La Région Île-de-France confirme sa place de leader de l'attractivité en Europe, avec des résultats records en termes d'investissements internationaux : +7% par rapport à 2021...

Parmi les chiffres à retenir : 431 Investissements Directs Internationaux (IDI) contribuant à environ 1 Milliard d'euros de création de valeur ajoutée économique à moyen-terme en Île-de-France ; Une attractivité qui bénéficie à tout le territoire : 1/3 des projets implantés dans des communes de moins de 20.000 habitants de la petite ou de la grande couronne ; Plus de 116 communes et 32 collectivités concernées, alors qu'elles n'étaient respectivement que 95 et 19 en 2019 avant la pandémie de Covid-19...

Cette forte attractivité économique a permis la création d'environ 30.000 emplois à moyen-terme dont 10.900 emplois directs, 16.700 emplois indirects et 3.300 emplois induits (avec 40% des emplois créés hors Paris intra-muros) : Augmentation de 37% des emplois créés dans la production, confirmant la réindustrialisation de la Région ; Augmentation de 41% des emplois créés dans la 'R&D' renforçant son leadership français et européen ;La création d'emplois dans les nouvelles mobilités a été multipliée par deux et elle l'a été par trois dans les éco-activités, villes durables ou encore énergie et recyclage.

Parmi ces créations d'emplois massives, l'Union Européenne est le premier investisseur, avec 44% des emplois créés. Cela illustre l'ampleur de la collaboration et du développement d'une souveraineté européenne dans les secteurs clés et d'avenir...

L'attractivité touristique en action

Avec plus de 44 millions de touristes en 2022, la Région Ile-de-France performe mieux que les autres destinations touristiques. En effet, malgré l'absence quasi-totale de la clientèle asiatique et en particulier chinoise, qui représente près d'1,5 million de visiteurs habituellement, la fréquentation touristique ne se replie que de -13% par rapport à 2019 contre -37% au niveau mondial...

Ces très bons chiffres en matière de tourisme semble se confirmer en 2023, avec des perspectives optimistes :

Les réservations hôtelières pour les mois de mars à mai 2023 sont plus de 2 fois supérieurs à celles des mois comparables en 2022 ; Les réservations aériennes internationales aux aéroports de Paris sont également en forte hausse (+85% par rapport à mars mai 2022).

A l'aune de ces résultats exceptionnels et alors que se profilent des évènements sportifs internationaux comme la Coupe du Monde de Rugby en 2023 et les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, la Région Île-de-France a pris la décision d'unifier dès l'été 2023 ses deux grands acteurs de l'attractivité - Choose Paris Region et le Comité Régional du Tourisme - pour se doter d'un outil puissant tout entier dédié à améliorer les performances déjà exceptionnelles de la destination Ile-de-France...