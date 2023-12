Attaques en Mer rouge : retards et possibles pénuries chez Ikea

(Boursier.com) — Ikea est confronté à des retards et redoute de possible pénuries sur certains produits alors que les compagnies maritimes évitent la mer Rouge suite aux attaques de militants Houthis. Le géant suédois du meuble en kit a déclaré qu'il recherchait d'autres options pour sécuriser la disponibilité de ses produits - ils sont nombreux à emprunter en temps normal cet itinéraire avant le canal de Suez, depuis les usines d'Asie vers l'Europe et d'autres marchés.

"Ce que nous pouvons dire pour l'instant, c'est que la situation dans le canal de Suez entraînera des retards et pourrait provoquer une indisponibilité de certains produits Ikea", a répondu Oscar Ljunggren, un porte-parole du groupe Inter Ikea, à un courrier envoyé par l'agence de presse Bloomberg. L'entreprise reste en dialogue étroit avec ses prestataires de transport "pour assurer la sécurité des personnes travaillant sur la chaîne de valeur et de prendre toutes les précautions nécessaires pour les maintenir en sécurité ", a-t-il déclaré.

Ikea ne possède pas de porte-conteneurs et la société fait appel à des partenaires qui gèrent toutes ses expéditions. La société a refusé de divulguer des détails sur les produits qui transitent par le canal de Suez, invoquant la sécurité et des raisons de concurrence.

Attaques répétées

Plusieurs compagnies maritimes et quelques transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL) ont décidé d'éviter la principale route commerciale mondiale est-ouest, à la suite des attaques répétées lancées par le groupe houthi du Yémen contre des navires commerciaux à l'extrémité sud de la mer Rouge.

Ces attaques font planer le spectre d'une nouvelle perturbation du commerce international, après les bouleversements provoqués par la pandémie, et ont incité une opération internationale, dirigée par les États-Unis, à patrouiller dans les eaux proches du Yémen.

La BCE surveille

La Banque centrale européenne (BCE) surveille la situation en mer Rouge, mais l'impact des attaques contre les navires sur l'inflation est incertain, a déclaré mercredi Philip Lane, économiste en chef de la BCE. "Il est clair que les goulets d'étranglement, quels qu'ils soient, sont problématiques", selon lui. "Mais (leur impact) net sur l'inflation peut être positif ou négatif".