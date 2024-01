Attaques en mer Rouge : nouvelle forte hausse pour l'action Maersk

Le groupe a annoncé mardi ne pas reprendre le passage de sa flotte par un détroit stratégique en mer Rouge après de nouvelles attaques.

(Boursier.com) — L 'action de l'armateur danois Maersk enchaîne une deuxième séance de forte progression en bourse mercredi (+5,1%), alors que les tensions en mer Rouge ne retombent pas. Le groupe a annoncé mardi ne pas reprendre le passage de sa flotte par un détroit stratégique en mer Rouge, suite à sa suspension dimanche, après l'attaque des rebelles Houthis du Yémen contre un de ses navires.

Les analystes de Goldman Sachs ont relevé mercredi leur note sur Maersk à "neutre" contre "vendre". Dans une note, ils estiment que la hausse des tarifs de fret va probablement se poursuivre dans les semaines à venir, car les routes maritimes mondiales sont perturbées. Ces prix pourraient presque doubler par rapport aux niveaux d'avant perturbation.

Maersk n'est pas seul, puisque la société de fret maritime allemande Hapag Lloyd va elle aussi continuer à dérouter ses navires pour leur éviter de transiter par la mer Rouge et le canal de Suez pour des raisons de sécurité, et ce jusqu'au 9 janvier. L'action monte de 5% à la bourse de Francfort.

Hausse des tarifs

Les tensions obligent les acteurs du secteur à revoir leurs prix. Ainsi, le groupe maritime français CMA CGM va augmenter à partir du 15 janvier ses tarifs d'expédition de conteneurs de l'Asie vers la région méditerranéenne, dans certains cas en multipliant par deux les prix appliqués au 1er janvier. Il explique dans un communiqué que jusqu'à prochaine communication, le taux FAK (Freight All Kinds) de CMA CGM pour un conteneur de 40 pieds (12 mètres) entre l'Asie et la Méditerranée occidentale sera de 6.000 dollars, contre 3.000 dollars au 1er janvier. Les prix pour les expéditions vers la Méditerranée orientale, l'Adriatique, la mer Noire et la Syrie vont également fortement augmenter.

Les Houthis, alliés de l'Iran, qui contrôlent la majeure partie du Yémen, attaquent les navires qui passent par le détroit de Bab el Mandeb, à l'extrémité sud de la mer Rouge, en réponse, disent-ils, à la guerre menée par Israël à Gaza. Cette voie mène ensuite au Canal de Suez, qui voit en temps normal transiter environ 12% du commerce mondial.