Attaques en Mer rouge : la France va prendre des mesures

Alors que plusieurs compagnies maritimes et le pétrolier BP ont décidé d'éviter le secteur...

(Boursier.com) — La France va prendre des mesures avec ses partenaires pour mettre fin aux attaques des Houthis du Yémen en mer Rouge, a déclaré mardi la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna. "Nous avons décidé de renforcer notre coopération pour lutter contre la menace terroriste dans cette zone. Des mesures seront prises en coordination avec nos alliés", a-t-elle dit à l'occasion d'une conférence de presse à l'issue d'une rencontre avec son homologue britannique David Cameron, en visite à Paris. "Il faut renforcer nos capacités opérationnelles dans la zone pour mettre un terme à ces attaques", a-t-elle ajouté.

Mardi, la compagnie maritime danoise Maersk a déclaré que ses navires devant traverser le sud de la mer Rouge et le golfe d'Aden seraient détournés vers l'Afrique via le cap de Bonne-Espérance, afin d'éviter le canal de Suez, en raison de l'intensification des attaques des rebelles houthis. Plusieurs autres grandes compagnies maritimes, comme Hapag Lloyd et MSC, ainsi que le groupe pétrolier BP, ont aussi annoncé qu'ils éviteraient la route de la mer Rouge et feraient un détour par le cap de Bonne-Espérance.

Les Etats-Unis lancent une opération

De leur côté, les Etats-Unis ont annoncé lundi la création d'une opération militaire multinationale en mer Rouge pour protéger les navires de commerce des attaques répétées des rebelles houthis, alliés de l'Iran, qui disent agir en soutien au Hamas palestinien. "Ces attaques inconsidérées des Houthis constituent un grave problème international et exigent une réponse internationale ferme", a déclaré le secrétaire d'Etat américain Lloyd Austin selon des remarques préparatoires alors qu'il se trouve à Manama, la capitale du Bahreïn.

L'opération "Prosperity Guardian" prévoit que les marines d'une dizaine de pays dont la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne effectuent des patrouilles conjointes dans le sud de la mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Cette alliance navale est "essentiellement inutile", a réagi mardi auprès de Reuters un haut responsable des Houthis, Mohammed Abdoulsalam. Les eaux adjacentes au Yémen sont sûres sauf pour les navires israéliens ou en direction d'Israël, en raison de "la guerre injuste en Palestine", a-t-il ajouté.