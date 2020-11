Attaquer Amazon, un "mauvais combat" pour le gouvernement

"Personne n'oblige les Français à aller commander en ligne", estime Cédric O, le secrétaire d'État chargé du Numérique.

(Boursier.com) — Haro sur Amazon... Alors que les boutiques de proximité n'ont pas le droit d'ouvrir leurs portes, avec la crise sanitaire, le géant américain des ventes sur internet est devenu l'ennemi à abattre pour de nombreux petits commerçants.

Interdiction du Black Friday le 27 novembre, cette période de grosses promotions en ligne, ou Noël sans Amazon... Les pétitions et appels à la fronde se multiplient contre le groupe américain et ses concurrents, accusés de profiter à plein de la crise et des difficultés des commerçants.

Réguler Amazon

"Attaquer Amazon, je pense que c'est un mauvais combat", a répondu Cédric O, secrétaire d'État chargé du Numérique, sur franceinfo mercredi. "Je pense qu'il faut réguler Amazon pour les problèmes qu'ils posent : l'empreinte de l'entreprise, le subventionnement croisé entre le cloud et le e-commerce, éventuellement les impôts, mais je rappelle que la France est le seul pays européen à avoir mis en place une taxe sur les services numériques", a-t-il poursuivi.

"Personne n'oblige les Français à aller commander en ligne", a lancé Cédric O, affirmant que quand ils le font, ils dépensent trois fois plus chez des e-commerçants français que chez Amazon".

Mauvais combat

"Je pense qu'il ne faut pas attaquer le e-commerce. Il faut aider les petits commerces à se digitaliser. Il faut faire en sorte que les e-commerçants français soient encore meilleurs qu'Amazon. Attaquer Amazon parce qu'ils proposent un meilleur service, je pense que c'est un mauvais combat", a-t-il conclu.