Attaque du Hamas contre Israël : de nombreux vols vers Tel-Aviv annulés ce lundi

En Europe, Air France et Finnair ont suspendu leurs vols directs...

(Boursier.com) — Alors que des attaques terroristes meurtrières ont été menées par des combattants du Hamas sur le territoire d'Israël et que les combats se sont poursuivis dans la nuit de dimanche à ce lundi dans le sud du pays, plusieurs compagnies aériennes ont annoncé suspendre ou limiter leurs vols vers et depuis Tel-Aviv, affirmant vouloir attendre que les conditions sécuritaires s'améliorent.

Dimanche, les compagnies américaines United Airlines, Delta Air Lines et American Airlines ont suspendu leurs vols directs vers Tel-Aviv depuis des grandes villes comme New York, Chicago, Washington et Miami. En Europe, Air France et Finnair ont également suspendu leurs vols directs.

EasyJet a interrompu ses vols vers Tel-Aviv dimanche et lundi et indiqué qu'elle ajusterait le programme de ses vols dans les prochains jours. Toutes les compagnies du groupe Lufthansa ont annulé leurs vols depuis et vers Tel-Aviv. Même décision pour le portugais TAP et le hongrois Wizz Air.

Les compagnies aériennes appelées à faire preuve de prudence

De son côté, Virgin Atlantic continue à assurer certains vols, mais a offert la possibilité à ses clients d'effectuer une nouvelle réservation ou de demander un remboursement jusqu'au 15 octobre. Hainan Airlines, la seule compagnie chinoise à opérer des vols entre Israël et la Chine, a annulé ses vols ce lundi entre Tel-Aviv et Shanghaï, citant la situation sécuritaire en Israël.

Les autorités de régulation, notamment l'Administration fédérale de l'aviation des Etats-Unis, l'Agence de sécurité aérienne de l'Union européenne et l'autorité israélienne de l'aviation, ont appelé les compagnies aériennes à faire preuve de prudence lors de la traversée de l'espace aérien de la région, sans aller jusqu'à interdire les vols.

Dans une note, l'autorité de l'aviation civile israélienne a demandé aux compagnies aériennes de "revoir les informations actuelles sur la sécurité et les menaces", précisant avoir modifié certains itinéraires aériens et a averti que des retards étaient à prévoir. De son côté, l'Agence européenne de la sécurité aérienne a recommandé aux compagnies de veiller à mettre en place une "solide évaluation des risques soit en place, ainsi qu'un niveau élevé de planification des mesures d'urgence" lorsqu'elles survolent l'espace aérien israélien.

Certaines compagnies ont maintenu leurs vols

Malgré ces avertissements, certaines compagnies ont maintenu leurs vols à destination d'Israël. Selon les données du site Flightradar24, des vols des compagnies Ryanair, flyDubai et de la compagnie nationale El Al ont atterri à l'aéroport international Ben Gourion de Tel-Aviv. L'Autorité aéroportuaire israélienne a confirmé sur son site web que l'aéroport Ben Gourion continuait à gérer les arrivées et les départs.

L'incursion armée des activistes du Hamas en Israël a entraîné plus de 700 décès du côté israélien, selon un bilan publié ce lundi matin par l'armée israélienne. De plus, les assaillants du mouvement islamiste ont enlevé plusieurs dizaines de personnes en territoire israélien pour les ramener dans la bande de Gaza. En réponse, Israël a procédé à des frappes aériennes contre l'enclave palestinienne.