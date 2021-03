AstraZeneca : 6 Français sur 10 jugent le vaccin pas sûr

En France, 61% des personnes interrogées jugent que le vaccin d'AstraZeneca n'est pas sûr, contre seulement 23% qui le jugent sûr, selon un sondage YouGov.

(Boursier.com) — S 'il est jugé "sûr et efficace" par l'Agence européenne du médicament, le vaccin AstraZeneca suscite, malgré tout, la défiance de la population européenne, sur fond de polémiques concernant d'éventuels effets secondaires. Selon un sondage YouGov publié ce lundi, l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Italie sont les pays où la confiance dans le vaccin du laboratoire anglo-suédois a particulièrement chuté.

"Non seulement nous avons constaté une augmentation considérable du nombre de personnes qui le jugent dangereux au cours des deux dernières semaines en Europe, mais le vaccin AstraZeneca continue d'être considéré comme nettement moins sûr que ceux de Pfizer et Modernier", explique Matthew Smith, datajournaliste à YouGov.

Pour rappel, la vaccination avec AstraZeneca avait été suspendue dans plusieurs pays en Europe, les autorités s'inquiétant de possibles effets secondaires comme des difficultés à coaguler ou la formation de caillots sanguins (thrombose). La semaine dernière, l'Agence européenne des médicaments l'avait jugé "sûr et efficace", permettant la reprise de l'utilisation de ce vaccin dans plusieurs pays, dont la France.

Confiance plus importante au Royaume-Uni

Dans l'Hexagone, 61% des personnes interrogées jugent qu'il n'est pas sûr (+18 points par rapport à une étude réalisée en février), contre seulement 23% qui le jugent sûr. En Allemagne, 55% des sondés estiment qu'il est dangereux (+15 points). En Italie et en Espagne, où une majorité des sondés pensaient auparavant que le vaccin était sûr, (respectivement 54% et 59%), les chiffres ont dégringolé à 36% et 38%.

En revanche, les suspensions, même temporaires, de l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca n'ont pas inquiété la population au Royaume-Uni, où plus de trois quarts des sondés ont confiance dans ce vaccin, même si ce pourcentage s'est légèrement érodé, passant à 77% (-4 points).

Efficace à 79%

Par ailleurs, en Suède, qui avait suspendu l'administration du vaccin d'AstraZeneca le 16 mars, davantage de personnes le considèrent comme étant sûr (43%) que comme ne l'étant pas (34%). De leur côté les Danois sont partagés (42% et 42%). A noter que la confiance dans la sûreté des vaccins de Pfizer et Moderna n'a pas changé.

Ce sondage intervient alors que AstraZeneca réaffirme que son vaccin contre le Covid-19, conçu avec l'Université d'Oxford, est efficace à 79% et sans risque de caillots de sang, le groupe évoquant les résultats des tests américains.