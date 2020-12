Assurland.com prévoit une stabilité tarifaire des assurances de particuliers en 2021

Les assureurs ont actuellement une image dégradée dans l'opinion, un facteur supplémentaire qui les incitera à la modération tarifaire en 2021...

(Boursier.com) — Assurland .com, leader des comparateurs d'assurances en ligne, a dévoilé ses prévisions tarifaires pour l'année 2021, basées sur son Indice du Prix des Assurances de Particuliers (IPAP) qui recense 6 millions de simulations tarifaires.

Les prévisions de tarifs d'Assurland.com en 2021 sont :

- Assurance auto : gel des prix

- Assurance habitation : gel des prix

- Assurance santé : entre 0 et 1 % d'augmentation

En assurance auto

Il existe des facteurs de hausse : réparations coûteuses des véhicules, prix des pièces détachées (+5%) dont le monopole est toujours détenu par les constructeurs, et coût accru des soins médicaux aux blessés et des indemnisations ; Mais ces coûts sont plus que contrebalancés par la chute des accidents lors du premier confinement (-75%) avec un nombre de blessés en recul de 18,5% (chiffres de l'ONISR - octobre 2020) et des vols de véhicules en baisse (-40% entre mars et mai 2020). Soit un impact de plus de 2 Mds d'Euros ; Enfin, l'assurance auto reste un produit d'appel, auquel s'ajoute la pression de la loi Hamon, ce qui freine les tendances à de trop fortes augmentations depuis quelques années.

Plusieurs assureurs, Maif, Matmut ou encore MFA ont d'ores et déjà annoncé une stabilité des prix en 2021...

En assurance habitation

Le premier confinement a engendré environ 300 millions d'euros d'économies ; La poursuite du télétravail devrait également permettre de conserver une tendance positive sur la sinistralité (moins de départs d'incendie, de dégâts des eaux, de cambriolages) ; Comme en auto, on retrouve également la pression de la Loi Hamon, qui est un frein à l'augmentation du prix des contrats...

La MFA a d'ores et déjà annoncé un gel de ses tarifs habitation.

En assurance santé

Les économies dues à la prise en charge des soins Covid par la Sécurité Sociale et aux reports de soins sont évaluées à 2,6 milliards d'euros. Des reports de soins qui ne donneront lieu qu'à un rattrapage partiel ; Les économies engendrées sont donc supérieures à la taxe Covid de 1,5 milliards d'euros (prélevée sur deux ans et à hauteur de 2,6% sur les cotisations au titre de l'année 2020) qui va peser sur la profession ; Également, l'impact financier du reste à charge zéro aura été moins important que prévu suite aux confinements et au report des soins ; Enfin, la résiliation infra-annuelle en santé mise en place au 1er décembre va conduire à une modération des velléités d'augmentations des prix.

Certains assureurs (MACIF et Intériale) ont annoncé un gel des prix, d'autres des augmentations substantielles (entre 3 et 4,8 % pour Apicil et Axa). In fine, c'est la pression concurrentielle qui déterminera la réalité des augmentations de prix l'an prochain...

Sans oublier la pression médiatique : malgré une contribution de crise estimée au global à 4,5 milliards d'euros au global, les assureurs ont actuellement une image dégradée dans l'opinion. Un facteur supplémentaire qui les incitera à la modération tarifaire en 2021...