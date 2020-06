Assurances des particuliers : des prix plutôt stables

(Boursier.com) — Assurland.com, leader de la comparaison d'assurances en ligne, dévoile l'Indice du Prix des Assurances de Particuliers (IPAP) de mai 2020. Alors que nous sommes toujours en période de pandémie, l'IPAP montre des augmentations sur un an de 0,4% en assurance auto, 0,9% en habitation et 2,7% en mutuelle santé.

Une relative stabilité des prix qui s'explique par l'attentisme des assureurs devant l'impact global encore peu clair de la crise sanitaire...

En assurance auto, les prix augmentent légèrement de +0,4%

Cette quasi-stabilité des prix est la conséquence d'un nombre de tués et de blessés qui a baissé de 56% et de 76% respectivement en avril, du fait du confinement. Globalement, le coût des accidents de la route pour les assureurs a baissé d'environ 70% pendant les mois de confinement, pour une économie estimée à 2 Milliards d'euros.

Du fait de cette baisse, certains assureurs tels que la MAIF, la GMF et la MACIF ont fait un geste vis-à-vis de leurs clients : 40 euros remboursés aux assurés ayant 50% de bonus pour la GMF, 30 euros par véhicule pour la MAIF, et le paiement d'une partie de la prime aux clients en situation difficile pour la MACIF.

Une inconnue persiste malgré tout : quel sera le comportement des Français et le nombre d'accidents au sortir du déconfinement cet été ? Selon les premiers chiffres de la Sécurité routière, la tendance semble plutôt alarmante avec une hausse de 15% des grands excès de vitesse en mai 2020 comparé à la même période l'an passé...

En assurance habitation (MRH), les prix montent de 0,9%

Les prix sont ici quasiment stable, alors que le confinement a fait baisser le coût des sinistres d'environ 25%. La raison est simple : moins de vols et des dégâts des eaux et autres départs d'incendies détectés plus rapidement... Le confinement a eu du bon !

+2,7% en mutuelle santé

À l'inverse de l'auto et l'habitation, la crise du Covid-19 génère une augmentation importante des coûts, qu'il n'est pas encore possible de chiffrer à ce stade. Cette augmentation des coûts en assurance santé, et dans d'autres types d'assurances telles que le décès/invalidité et les assurances collectives, explique la réticence des assureurs à faire évoluer les prix avant d'avoir un bilan de situation complet...