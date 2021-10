Assurance sur les récoltes agricoles : le texte sera "débattu dès la mi-janvier à l'Assemblée"

L'enjeu est de mettre en place une couverture contre les risques liés aux aléas climatiques pour "qu'elle soit beaucoup plus accessible à nos agriculteurs", a indiqué le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien Denormandie.

(Boursier.com) — En septembre dernier, Emmanuel Macron avait annoncé, à l'occasion d'une visite à la foire agricole "Terres de Jim", à Corbières-en-Provence, que l'Etat apporterait 600 millions d'euros par an pour indemniser les agriculteurs victimes de catastrophes climatiques et les aider à s'assurer contre les risques moyens.

"Vous êtes les premiers touchés par le changement climatique", avait affirmé le président de la République aux agriculteurs, avant d'évoquer également sa volonté de "créer un système d'assurance récoltes français pour avoir la réponse la plus rapide possible quand on est touché par une calamité agricole".

Alors que d'importantes intempéries ont touché les agriculteurs français ces derniers mois, le système d'assurance des récoltes et d'indemnisation des agriculteurs face aux aléas climatiques qui tendent à se multiplier va être réformé d'ici la fin du quinquennat, a précisé ce vendredi le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien Denormandie.

"Plus accessible à nos agriculteurs"

"Je présenterai un projet de loi le 1er décembre en Conseil des ministres, qui sera débattu dès la mi-janvier à l'Assemblée nationale, au Sénat à la fin du mois de janvier, pour faire en sorte que ce projet de loi puisse être adopté avant la fin de la mandature", a-t-il expliqué sur 'France 2'.

"L'enjeu, c'est de mettre en place une couverture contre ces risques pour qu'elle soit beaucoup plus accessible à nos agriculteurs. Je présenterais dès le premier décembre un projet de loi en Conseil des ministres pour refondre ce système de couverture des risques", a répété Julien Denormandie...