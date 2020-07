Assurance des risques exceptionnels et pandémiques : lancement d'une consultation publique

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, a reçu les conclusions du groupe de travail sur le développement d'une couverture assurantielle des évènements exceptionnels.

Le groupe de travail, installé le 27 avril dernier, a étudié l'opportunité et la faisabilité d'un régime d'indemnisation des entreprises en cas d'évènements exceptionnels futurs, tels que la survenue d'une épidémie de grande ampleur.

Ce groupe de travail, qui a associé des parlementaires, des représentants des entreprises, des entreprises d'assurance et de réassurance, des distributeurs d'assurance ainsi que des experts, s'est réuni à six reprises. Son rapport, qui est rendu public ce jour, constate qu'il n'existe à ce jour, ni en France, ni à l'étranger, de dispositif permettant de faire face à la baisse d'activité des entreprises en cas de survenance de ces risques exceptionnels...

Plusieurs orientations

Le rapport identifie plusieurs orientations possibles pour définir les contours d'un tel dispositif, tant en ce qui concerne son champ d'intervention (risque épidémique ou plus large), que son périmètre d'application (adhésion obligatoire des entreprises ou facultative), la nature de la couverture proposée (indemnisation complète ou compensation forfaitaire), ou encore les modalités de partage du risque et de financement entre les différents acteurs.

Sur cette base, le rapport identifie plusieurs familles de solution possibles, certaines reposant sur un régime assurantiel permettant la mutualisation du risque entre toutes les entreprises, d'autres reposant sur une gestion individuelle et flexible des risques exceptionnels.

Jusqu'au 31 août

Sur la base des conclusions du groupe de travail, Bruno Le Maire annonce ainsi le lancement d'une consultation publique, qui permettra à toutes les parties prenantes intéressées, et notamment aux entreprises, et à leurs fédérations, d'exprimer leurs besoins et leurs préférences en matière de couverture des risques exceptionnels, tels que les pandémies.

Cette consultation est accessible sur le site https://bit.ly/consultation-risques-exceptionnels. Elle est ouverte jusqu'au 31 août. Le résultat de ces consultations permettra au gouvernement de finaliser un mécanisme de couverture d'ici la fin de l'année...

Bruno Le Maire a déclaré : "Je tiens à saluer la qualité du rapport du groupe de travail sur la gestion des risques exceptionnels. Grâce à ces travaux, nous sommes en mesure de lancer aujourd'hui une large consultation publique qui nous permettra d'élaborer un dispositif de couverture des risques majeurs, notamment des risques pandémiques, qui réponde aux besoins des entreprises. L'enjeu est crucial : améliorer la protection financière de nos entreprises face à de tels risques dans l'avenir, pour préserver l'activité et l'emploi. "