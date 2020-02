Assurance : des Millennials majoritairement assurés... mais moins que leurs ainés !

Assurance : des Millennials majoritairement assurés... mais moins que leurs ainés !









Etude Millennials et Assurance : Perception et pratiques, parcours et expérience client, opportunités de développement, 1ère édition, réalisée par ARCANE Research

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Selon une Etude Millennials et Assurance réalisée par ARCANE Research, plus de 8 Millennials sur 10 déclarent disposer d'au moins une assurance habitation, mobilité ou santé à titre personnel, soit une part inférieure à leurs ainés (35 ans et plus) qui sont la quasi-totalité à être couverts par au moins l'un de ces contrats. Les Youngs Millennials se déclarent moins protégés sur ces 3 marchés (7 sur 10).

Un choix de l'assureur majoritairement en autonomie

Près de 2/3 des Millennials déclarent choisir seuls leurs assureurs et se sentir à l'aise dans cette décision. En revanche, 1/3 s'est fait aider : principalement en participant au choix final avec l'aide de son entourage mais également en déléguant totalement cette décision pour 1 sur 10 ne se sentant pas suffisamment armé pour choisir seul. Cette part de délégation est la plus forte auprès des Youngs Millennials...

Une influence forte de l'entourage dans la décision de souscription

La recommandation de l'entourage familial est au 1er rang des éléments les plus décisifs dans leur choix de devenir client d'un organisme pour leurs contrats d'assurance (habitation, mobilité ou santé). Au-delà, on trouve la bonne image de l'assureur, la simplicité de souscription, l'aspect financier, la qualité des garanties et la recommandation des proches (amis, collègues, etc.).

Leurs aînés sont plus sensibles à l'aspect financier, la proximité des agences et le regroupement de tous les contrats d'assurance auprès d'un même organisme...

Le digital, un incontournable auprès des Millennials

Si l'agence fait partie des principaux canaux, leur poids est moindre auprès des Millennials qui ont plus recours aux outils digitaux que leurs ainés. Ils consultent plus le site Internet des assureurs, les e-avis, les comparateurs sur Internet ainsi que les applications des organismes dans une moindre mesure...

Assurance sans engagement et situationnelle

Auprès des Millennials, les prestations prioritaires à proposer concernent l'assurance sans engagement résiliable à tout moment, situationnelle pour faire face rapidement et simplement à toute situation, sur mesure selon leurs besoins, tout compris pour les prendre en charge quel que soit le dommage, à la carte modulable à tout moment, à la demande ponctuellement pour quelques jours/heures, bénéficier d'une analyse pour optimiser les contrats (couverture/cotisations) et la possibilité de transmettre des photos numérisées certifiées...

Etude Millennials et Assurance : Perception et pratiques, parcours et expérience client, opportunités de développement, 1ère édition, réalisée par ARCANE Research auprès de 1.224 Millennials (18-34 ans) entre le 27 novembre et le 18 décembre 2019.