Assurance chômage : pourquoi le Conseil d'Etat suspend les nouvelles règles de calcul

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nouveau revers pour le gouvernement !... Saisie par plusieurs syndicats (la CFDT, la CGT, FO, l'UNSA, la FSU, la CFE-CGC et l'Union syndicale solidaire) qui contestaient la réforme de l'assurance-chômage, la juge des référés du Conseil d'Etat a décidé mardi de suspendre les nouvelles règles de calcul du montant de l'allocation chômage. Celles-ci devaient entrer en vigueur le 1er juillet prochain.

"Les incertitudes sur la situation économique ne permettent pas de mettre en place, à cette date, ces nouvelles règles qui sont censées favoriser la stabilité de l'emploi en rendant moins favorable l'indemnisation du chômage des salariés ayant alterné contrats courts et inactivité", indique-t-on dans un communiqué.

"Avec les nouvelles règles de calcul de l'allocation chômage, le gouvernement poursuivait un objectif : favoriser les emplois durables", rappelle le Conseil d'Etat.

Pas de remise en cause du "principe de la réforme elle-même"

"Le gouvernement souhaitait pour ce faire rendre moins favorable l'indemnisation chômage des salariés alternant périodes d'emploi et périodes d'inactivité, mais aussi mettre en place un système de bonus-malus sur les cotisations chômage dues par les employeurs, pour inciter ces derniers à proposer des contrats longs", explique-t-il...

Le conseil d'Etat nous a donné raison. La réforme de l'assurance chômage est suspendue. C'est une victoire pour les demandeurs d'emploi qui auraient été durement sanctionnés par cette réforme. C'est la démonstration d'un syndicalisme utile #fierdelaCFDT — Laurent Berger (@CfdtBerger), via Twitter

"Ces nouvelles règles de calcul des allocations chômage pénaliseront de manière significative les salariés de ces secteurs, qui subissent plus qu'ils ne choisissent l'alternance entre périodes de travail et périodes d'inactivité", poursuit-il, avant d'ajouter : "en revanche, la juge ne remet pas en cause le principe de la réforme elle-même".

En avril dernier, l'Unédic avait dévoilé dans une étude les répercussions de la réforme de l'assurance-chômage, qui était partiellement entrée en vigueur en novembre 2019, et dont certains de ses volets controversés avaient été à plusieurs reprises reportés.

"Une victoire pour les demandeurs d'emploi"

L'organisme paritaire qui gère l'assurance-chômage avait estimé que près d'1,15 million de demandeurs d'emploi pourraient voir leur allocation réduite de 17% en moyenne au 1er juillet, "soit 757 euros sur 14 mois et non plus 915 euros sur 11 mois".

"Le Conseil d'Etat nous a donné raison... La réforme de l'assurance chômage est suspendue. C'est une victoire pour les demandeurs d'emploi qui auraient été durement sanctionnés par cette réforme. C'est la démonstration d'un syndicalisme utile", a écrit le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger sur Twitter.

Le gouvernement avait pour rappel déjà été contraint de revoir sa copie après l'annulation par la même instance en novembre dernier d'une partie du projet, les nouvelles modalités de calcul de l'allocation présentant un risque d'entraîner une différence de traitement disproportionnée entre les bénéficiaires...