Assurance chômage pour les seniors : Bercy veut durcir les règles

"Tous les dispositifs d'indemnisation qui nourrissent le chômage des seniors doivent être revus", a estimé le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire.

(Boursier.com) — Vers un tour de vis sur l'assurance chômage des seniors ? Alors que le gouvernement s'est fixé pour objectif de trouver au moins 12 milliards d'économies structurelles pour 2025, le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno le Maire et le ministre délégué aux Comptes publics, Thomas Cazenave, ont évoqué dimanche plusieurs pistes, dont le durcissement des règles d'indemnisation chômage des seniors.

"Dans de multiples domaines, nous devons continuer les réformes structurelles pour rendre la dépense publique plus efficace, pour maîtriser les dépenses sans renoncer à l'ambition de service public. Les sujets ne manquent pas : le logement, une décentralisation plus claire, l'audiovisuel public, le maquis des aides sociales et de leurs modalités de versement...", a expliqué Thomas Cazenave dans un entretien conjoint avec Bruno Le Maire accordé à 'La Tribune Dimanche'.

"Tous les dispositifs d'indemnisation qui nourrissent le chômage des seniors doivent être revus", a de son côté estimé le locataire de Bercy, faisant référence aux avantages dont bénéficient les Français les plus âgés, tels que la durée d'indemnisation plus longue.

La durée d'indemnisation chômage des plus de 55 ans réduite à 27 mois

Pour rappel, depuis le 1er février dernier, la durée d'indemnisation chômage des plus de 55 ans a été réduite de 36 à 27 mois, une période qui reste toutefois supérieure aux 18 mois accordés aux autres chômeurs. Par ailleurs, la possibilité de percevoir les allocations chômage jusqu'à l'obtention de la retraite à taux plein a été maintenue pour les personnes qui ont plus de 62 ans et répondant à certaines conditions.

Lors des négociations sur l'assurance-chômage, le gouvernement avait déjà sollicité les partenaires sociaux pour ajuster ces critères en fonction de la récente réforme des retraites, impliquant notamment un décalage de deux ans pour tous ces avantages. Cependant, les syndicats ont exprimé leur opposition.

"Nous risquons de nous retrouver dans une impasse"

"Nous avons fait beaucoup pour passer de 9% à 7% de taux de chômage. Mais pour passer de 7% à 5%, nous devons faire des choix courageux. Cela passe par une réflexion sur notre modèle social, notamment l'assurance chômage", a également souligné le ministre de l'Economie. L'exécutif souhaite atteindre le plein emploi, soit un taux de chômage autour de 5% en 2027. Selon les chiffres publiés par l'Insee mi-novembre, le taux de chômage a enregistré une hausse au troisième trimestre, à 7,4% de la population active en France (hors Mayotte), contre 7,2% au deuxième trimestre.

"Chacun peut comprendre que nous risquons de nous retrouver dans une impasse si nous n'avons pas le courage de transformer notre modèle social en profondeur. Tous ceux qui prétendent l'inverse préparent des jours difficiles pour notre pays, avec plus de dette, plus d'impôts et plus de chômage. Il n'y a pas de nation forte sans finances publiques bien tenues", a ajouté Bruno Le Maire.