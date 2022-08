Assurance-chômage : 60% des Français favorables aux nouvelles réformes

L'exécutif planche sur la possibilité d'adapter les règles en fonction de la conjoncture sur le marché du travail.

(Boursier.com) — C 'est le premier gros chantier sur lequel les parlementaires vont se pencher à la rentrée. A partir de début octobre, ils plancheront sur le projet de nouvelles règles pour indemniser les demandeurs d'emploi. "Il y a une urgence : que la réforme de l'assurance chômage, décidée en 2019 et mise en oeuvre en 2021 du fait du COVID, voie ses règles prolongées. Elles arrivent à échéance le 1er novembre 2022. Nous voulons les prolonger", a expliqué fin juillet Olivier Dussopt dans les colonnes du 'Parisien' fin juillet.

Selon lui, les règles d'indemnisation doivent tenir compte de la situation du marché de l'emploi, sur le modèle par exemple du Canada. "Quand ça va bien, on durcit les règles et quand ça va mal, on les assouplit". Il propose soit de définir des critères, comme par exemple un nombre de trimestres consécutifs avec une amélioration de l'emploi, soit de nommer un comité chargé de donner un avis.

Si l'exécutif devrait se heurter à l'opposition des syndicats et de nombreux députés, les Français, eux, semblent majoritairement d'accord avec ces pistes. Selon un sondage Elabe pour 'Les Echos', Radio classique et l'institut Montaigne, 60% des sondés se disent "favorables" aux changements envisagés (11% sont très favorables et 49% sont plutôt favorables).

Des règles région par région ?

L'étude montre néanmoins des nuances importantes : les Français sont moins enthousiastes à l'idée de moduler les règles du chômage région par région, comme le pratique le Canada - seules 53% des personnes interrogées sont pour. "Ce sont les électeurs d'Emmanuel Macron, d'Eric Zemmour et les ménages les plus aisés qui sont les plus favorables à ces projets de réforme", précisent 'Les Echos', tandis que les électeurs de gauche et les ménages les plus modestes "sont beaucoup plus partagés".

Interrogés sur les causes du chômage en France, 56% des sondés citent un "système d'indemnisation qui n'encourage pas à la reprise d'emploi", devant des salaires trop bas (42%), les charges qui pèsent sur les entreprises (37%), des formations inadaptées au marché du travail (33%) et des entreprises qui n'embauchent pas assez (24%).