Assurance-chômage : "18 mois pour trouver un travail, c'est suffisant", selon Olivier Véran

Le gouvernement a annoncé que la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi, ouvrant des droits à partir du 1er février 2023, sera réduite d'un quart pour "inciter" les bénéficiaires de l'allocation chômage à retrouver un travail.

(Boursier.com) — Lundi , le gouvernement a présenté aux partenaires sociaux sa réforme de l'assurance-chômage, qui introduit un mécanisme de modulation des règles d'indemnisation en fonction de la situation du marché du travail, dans le but de répondre aux difficultés de recrutement des entreprises. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a annoncé que la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi, ouvrant des droits à partir du 1er février prochain, sera réduite d'un quart pour "inciter" les bénéficiaires de l'allocation chômage à retrouver un travail.

Alors que cette mesure a suscité une vive protestation de la part des organisations syndicales, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran est revenu ce mardi sur ce durcissement des conditions d'attribution de l'assurance-chômage. Invité de 'CNews' ce mardi, il a estimé que "dans la période que nous connaissons, 18 mois pour trouver un travail, c'est suffisant".

"L'esprit de l'assurance-chômage, c'est l'esprit du Conseil national de la Résistance", a-t-il affirmé, expliquant que "la logique" de la réforme actuelle est "guidée" par celle de l'époque. "L'Etat a dit : il y aura des périodes au cours desquelles les gens ne pourront pas trouver de travail parce que le marché du travail sera trop tendu, alors il faudra les assurer pour pas qu'ils perdent tous leurs revenus", a ajouté le ministre.

"Plus de 400.000 emplois disponibles dans notre pays"

"Malgré la réforme, notre système reste l'un des plus protecteurs de toute l'Europe", a assuré Olivier Véran, jugeant que "c'est très cohérent de moduler". "La règle est très simple : quand le chômage est élevé, qu'il est difficile de trouver un boulot, que même quand vous êtes diplômé et que vous n'êtes pas sûr de trouver un travail dans vos cordes, le système d'assurance-chômage - qui couvre un risque de pas trouver un travail - est très protecteur", a-t-il insisté.

"Pendant deux ans, vous touchez tout le niveau de pension. A l'inverse, quand le chômage est bas et qu'il y a des emplois qui sont disponibles, il est normal que ce système d'assurance soit moins protecteur", a poursuivi le porte-parole du gouvernement, soulignant qu'"il y a actuellement plus de 400.000 emplois disponibles dans notre pays".

Le taux de chômage à 7,3%

Le taux de chômage calculé selon les normes du Bureau international du travail (BIT) s'est établi à 7,3% au troisième trimestre en France, son niveau le plus faible sur les 14 dernières années, alors que, selon le ministère, 60% des entreprises disent connaître des difficultés pour recruter. Le mécanisme, qui sera introduit par décret, ne concernera que les nouveaux inscrits à l'Unédic à partir du 1er février 2023 et jusqu'au 31 décembre 2023, tel que défini dans une loi adoptée la semaine dernière au Parlement.

Le gouvernement estime que la réforme permettra le retour sur le marché du travail de 100.000 à 150.000 demandeurs d'emploi en 2023 et génèrera 4 milliards d'euros d'économies par an. Les organisations syndicales dénoncent, de leur côté, une réforme économique risquant d'entraîner une précarisation de populations déjà fragiles, notamment les seniors, lesquels ont plus de difficultés à retrouver un emploi. La durée d'indemnisation sera amputée de 9 mois pour les plus de 55 ans.