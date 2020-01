Artisanat : signature du contrat d'objectifs et de performance 2020-2022 de CMA France

Une stratégie ambitieuse de croissance et de développement de l'artisanat

(Boursier.com) — Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances, et Bernard Stalter, président de CMA France ont signé ce 14 janvier le Contrat d'objectifs et de performance (COP) 2020-2022 de CMA France.

Dans un contexte de forte évolution des enjeux économiques, le Contrat d'objectifs et de performance 2020-2022 de CMA France fixe pour le réseau des CMA une stratégie ambitieuse de croissance et de développement de l'artisanat. Fruit d'un dialogue nourri avec le réseau des CMA, il constitue un des piliers dans la mise en oeuvre de la Stratégie nationale pour l'Artisanat et le Commerce de proximité.

Cinq axes ont été définis

Entrepreneuriat et développement économique

Le réseau des CMA poursuivra son action de développement de la culture entrepreneuriale, en fournissant, au plus près du terrain, un accompagnement des créateurs-repreneurs, des entreprises en croissance ou en difficultés, en améliorant l'information sur les choix de statuts juridiques possibles et les dispositifs de financement dédiés aux TPE/PME, ainsi qu'en simplifiant la gestion administrative et l'accès aux marchés publics.

Transitions numériques et écologiques

Les CMA renforceront l'accompagnement des entreprises artisanales dans leur transition numérique. Du diagnostic initial de la maturité numérique des artisans à la mise en oeuvre d'un plan de transformation numérique et l'appropriation des outils et démarches propres à un environnement numérique, les CMA dynamiseront leur offre de services. Elles renforceront également leur partenariat avec FranceNum et augmenteront le nombre d'activateurs numériques.

L'ambition est également forte sur les enjeux du développement durable pour les entreprises artisanales. Avec l'ADEME, le réseau des CMA poursuivra son accompagnement des entreprises dans l'optimisation de leur consommation d'énergie, d'eau, de matière première et de réduction des déchets. Dans un objectif d'économie circulaire, le réseau des CMA poursuivra la promotion du secteur de la réparation, mais également la lutte contre le gaspillage dans le secteur alimentaire, ou encore la gestion des déchets dans celui du bâtiment.

Communication en faveur de l'artisanat

Les CMA mettront en oeuvre un plan d'actions ambitieux de valorisation des métiers de l'artisanat, par des actions de terrain renforcées auprès des jeunes et des personnes en reconversion, en lien avec les régions et les acteurs locaux (déploiement de l'opération "Artisan d'un jour", accueil par les entreprises artisanales de jeunes et demandeurs d'emplois pour leur présenter leurs métiers, proposition de stages de 3ème, implication dans les heures d'orientation proposées aux collégiens et lycéens, etc.).

La meilleure prise en compte des métiers d'art parmi les métiers du patrimoine vivant, au travers notamment du label Entreprise du patrimoine vivant (EPV), ouvre au réseau des CMA une nouvelle dynamique de collaboration. Ceci implique pour les CMA d'accompagner tous les professionnels des métiers d'art et à terme également du patrimoine vivant (reprise de missions relatives à l'artisanat de l'Institut supérieur des métiers (ISM), coordination des journées européennes des métiers d'art, etc.).

Appui territorial

Parties intégrantes de l'économie de proximité, les entreprises artisanales sont des vecteurs d'emplois, de création de valeur et de lien social sur tous les territoires. Le réseau des CMA contribuera à la mise en oeuvre des programmes de l'Etat en faveur du développement et de la revitalisation des territoires. Il accompagnera les collectivités dans leurs projets de développement et de valorisation de l'artisanat à travers une offre de services spécifiques.

Enfin, s'appuyant sur leurs connaissances du territoire et leur compétence d'observation, les CMA s'assureront de la prise en considération de l'artisanat dans tous les documents d'orientation, de planification et d'urbanisme.

Optimisation de l'efficience du réseau des CMA

Un dernier axe vise à accompagner le réseau dans sa réforme. Les lois "Pacte" et "Choisir son avenir professionnel" prévoient en effet la régionalisation des Chambres et un nouveau modèle de financement de la formation professionnelle. Pour mener à bien ces transformations, les CMA mettront notamment en place une politique de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC) et développeront une mission de médiation de l'apprentissage.

Dans la mise en oeuvre de ses actions, le réseau des CMA aura également pour mission de veiller au développement de l'entrepreneuriat des femmes. Il oeuvrera par ailleurs à la valorisation des savoir-faire, des talents et des compétences des migrants en vue de leur insertion au sein de la société française.

Ce COP constitue une avancée majeure de l'implication du réseau dans la mise en oeuvre des politiques publiques à destination de l'artisanat. En s'articulant autour d'une quarantaine d'objectifs opérationnels, eux-mêmes déclinés en indicateurs objectifs et ambitieux, il vient renforcer la capacité de pilotage du réseau, tant par l'Etat que par CMA France.

Pour Bernard Stalter, président de CMA France : "La contractualisation avec l'Etat est une chance, un atout et une reconnaissance du travail déjà engagé par l'ensemble des chambres de métiers et d'artisanat. Un moyen d'assurer notre transformation. Un moyen de garantir nos financements. Il s'intègre à notre réflexion stratégique et au nouveau modèle que nous sommes en train de créer pour les chambres de demain".