Artisanat du bâtiment : l'activité résiste à l'inflation

Malgré des niveaux de prix des matériaux sont toujours élevés et la flambée des prix de l'énergie.

(Boursier.com) — La croissance de l'activité de l'artisanat du bâtiment se poursuit, avec une progression de 2% en volume au troisième trimestre, malgré des niveaux de prix des matériaux sont toujours élevés et une crise énergétique qui pèse plus lourdement, selon le dernier bilan de la Capeb (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment).

Dans le détail, l'activité d'entretien-rénovation a augmenté de 2%, "grâce essentiellement aux travaux d'amélioration de performance énergétique des logements, dont le dynamisme ne faiblit pas et présente toujours une croissance en volume de 4% par rapport au troisième trimestre 2021", explique l'organisation patronale.

Les mises en chantier ne suivent pas

Du côté de la construction neuve, l'activité évolue plus lentement avec une croissance de 1,5% en volume. Si les logements autorisés à la construction évoluent toujours en hausse (+14% sur les 12 derniers mois à fin août 2022), les mises en chantier ne suivent pas avec une progression de 0,5% sur la même période.

La Capeb observe que les différentes régions enregistrent une variation du niveau d'activité de l'artisanat du bâtiment en volume comprise entre +1,5% et +2,5% par rapport au troisième trimestre de l'année dernière. Mais à l'exception de l'Île-de France qui conserve le même rythme de croissance, toutes les régions voient ce rythme ralentir par rapport au deuxième trimestre 2022. Le ralentissement le plus marquant concerne la région Nouvelle Aquitaine avec une croissance de +1,5% ce trimestre soit une perte de vitesse de 2,5 points par rapport au deuxième trimestre 2022.

Poids de l'inflation

Le ralentissement concerne tous les corps de métiers, à l'exception des travaux de maçonnerie (stable). Certains ralentissements sont cependant plus importants que d'autres, notamment pour les travaux d'électricité qui voient leur croissance s'établir à +2% au troisième trimestre par rapport à la même période en 2021, contre +4% au deuxième trimestre 2022. La tension sur les prix affecte toute la filière, se traduisant par une augmentation des coûts de la construction qui enregistrent au deuxième trimestre 2022 une augmentation de 8,0% sur un an (Insee).

En cause, la flambée des cours des matériaux de construction, mais aussi de certains métaux. Le cours du zinc, notamment, a bondi de 21,2% entre août 2021 et août 2022. L'indice de prix des "Autres produits minéraux non métalliques", qui inclut selon l'Insee les tuiles et briques, souffre de l'accroissement du coût de l'énergie (+15,8% entre août 2021 et août 2022), tout comme les produits de la sidérurgie (+28,5%)

Ces hausses se répercutent sur le prix des travaux en entretien amélioration, particulièrement en plomberie (+12,4% entre le deuxième trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2021), et en menuiserie (+13,2%).