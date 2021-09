Artisanat du Bâtiment : l'activité de retour à son niveau d'avant crise

Remontée historique !

(Boursier.com) — La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) a présenté les chiffres de l'activité du 2e trimestre 2021 pour les entreprises artisanales du bâtiment... L'activité de l'artisanat du bâtiment a retrouvé le niveau d'activité de 2019, le premier semestre 2021 affichant une croissance de +0,5% par rapport à celui de 2019.

D'un point de vue conjoncturel, le deuxième trimestre 2021 a enregistré, par rapport au même trimestre de l'année précédente, une envolée de sa croissance de +37%.

Rappelons qu'au deuxième trimestre 2020, lors du premier confinement, la reprise n'avait été que partielle et graduelle...Cette croissance est boostée par l'activité en entretien-amélioration fortement dynamisée par les demandes des particuliers, notamment en amélioration de la performance énergétique des logements.

Ruptures d'approvisionnement

La situation économique reste toutefois encore incertaine au regard de la crise sanitaire et de l'envolée des prix des matières premières dans un contexte de pénurie.

Ainsi, selon l'enquête CAPEB/XERFI, 76% des entreprises artisanales du bâtiment déclarent une hausse des prix des matériaux et 57% des ruptures d'approvisionnement. Une situation qui continue de provoquer des retards et des reports de chantiers.