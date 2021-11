Artisanat du Bâtiment : 4% de croissance au 3e trimestre

Une croissance dopée par une forte activité en entretien-amélioration...

(Boursier.com) — La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) a présenté les chiffres de l'activité du 3e trimestre 2021 pour les entreprises artisanales du bâtiment, qui enregistre une hausse d'activité de +4% par rapport au même trimestre de l'année précédente et de +2,2 % par rapport au 3T2019.

Une croissance qui s'explique principalement par une augmentation de l'activité en entretien-amélioration, deux fois supérieure à celle de la construction neuve (+5% contre +2,5%) et à celle de la rénovation énergétique des logements qui progresse de +5,5%.

Ce segment d'activité continue en effet de bénéficier d'un stock important de chantiers ainsi que d'une demande forte des ménages qui profitent du dispositif MaPrimeRénov' et de l'épargne accumulée pendant les confinements et les différentes restrictions sanitaires pour réaliser des travaux dans leur résidence...

Jean-Christophe Repon, Président de la CAPEB a déclaré : L'activité du 3e trimestre 2021 progresse de 2,2% par rapport au 3e trimestre 2019. De même, les trois premiers trimestres de l'année 2021 progressent de 1,8% par rapport aux trois premiers trimestres de l'année 2019. Je me félicite de la santé du secteur qui profite de la reprise et surtout de la forte demande des ménages pour réaliser des travaux d'entretien-amélioration. Une croissance qui dope les territoires puisque les entreprises artisanales du bâtiment y sont bien implantées et créent ainsi localement des emplois. Nous estimons que le secteur de l'artisanat du bâtiment devrait créer environ 26.000 emplois cette année. Nous restons cependant attentifs à l'augmentation des prix des matériaux et sommes régulièrement en contact avec le ministère de l'Economie pour ce qui concerne les difficultés d'approvisionnement que nous rencontrons depuis plusieurs mois.

Croissance du 3e trimestre : une tendance à la hausse qui se maintient...

Activité globale dans l'artisanat du bâtiment : l'activité globale des entreprises artisanales du bâtiment enregistre une hausse de +4% par rapport au même trimestre en 2020 et contribue ainsi à porter l'ensemble de la croissance de l'activité des 12 derniers mois à 12,2%.

Une croissance portée essentiellement par l'activité en entretien-rénovation qui enregistre une croissance dynamique de +5%. Elle profite notamment du dynamisme des travaux de rénovation énergétique des logements qui progressent de +5,5%.

La construction neuve est davantage contenue ce trimestre avec une hausse de l'activité de 2,5% qui peut s'expliquer par la baisse des mises en chantier observée en fin d'année 2020 sur le segment de la maison individuelle. À la fin août 2021, 453.600 logements ont ainsi été autorisés à la construction, soit 54.000 de plus qu'au cours des douze mois précédents (+13,5%). Dans le même temps, 386.300 logements ont été mis en chantier, soit 26.600 de plus (+7,4%). Toutefois, ces progressions s'expliquent en partie par le fait que la période de comparaison (septembre 2019 à août 2020) inclut le premier confinement, où les autorisations ont fortement reculé et de nombreux chantiers n'ont pas pu démarrer du fait des contraintes sanitaires.

L'emploi salarié dans la construction demeure au-dessus de son niveau d'avant crise

En ce qui concerne l'emploi dans le BTP, la hausse s'élève à +3,8% sur 12 mois, soit 54.200 emplois supplémentaires entre le 2e trimestre 2020 et le 2e trimestre 2021...

L'emploi salarié dans la construction demeure au-dessus de son niveau d'avant crise : +4,5% par rapport à fin 2019 (+64.600). A noter également que 14% des entreprises artisanales pensent embaucher des salariés supplémentaires (contre 4% un an auparavant). Ces intentions d'embauche concernent aussi bien des remplacements (départ en retraite, CDD...) qu'un surcroît d'activité.

Au cours de la période estivale, les évolutions régionales d'activité s'avèrent plutôt homogènes et sont comprises entre +3% et +5,5%. La région Île-de-France se distingue par une progression plus limitée de +3% quand trois régions enregistrent des augmentations plus marquées : Hauts-de-France (+5,5%), Bretagne et Centre-Val de Loire (+5%).