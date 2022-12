Arnaques au compte bancaire : les Français les plus touchés en Europe

65% des consommateurs français tombent dans un des pièges les plus courants, en répondant à un message d'urgence demandant de réaliser une action par email ou par SMS...

(Boursier.com) — Les Français sont les plus touchés en Europe par les arnaques au compte bancaire. Un tiers d'entre eux (33%) admettent avoir été victimes d'une escroquerie de ce type, devant l'Espagne (32%), l'Allemagne (28%), le Royaume-Uni (26%) et l'Italie (19%). Les Indiens sont 52% à s'être fait piéger, les Américains 41% et les Chinois (comme les Canadiens) 34%, selon une étude Visa-Wakefield Research.

D'après les auteurs de cette enquête; "les consommateurs français ont (faussement) confiance en leur propre vigilance (97%) alors qu'ils craignent à 89% que des amis ou des membres de leur famille ne tombent dans le piège d'escroqueries potentielles, notamment des emails ou des SMS demandant aux personnes de vérifier leurs informations de compte, les interrogeant sur des comptes bancaires à découvert et les informant qu'ils ont gagné une carte cadeau ou un produit sur un site d'achat en ligne".

Pièges

Ainsi, 65% des consommateurs français tombent dans un des pièges les plus courants, en répondant à un message d'urgence demandant de réaliser une action par email ou par SMS. Les messages avec un ton positif et annonçant une bonne nouvelle ("vous avez gagné un cadeau", "votre colis est arrivé") incitent généralement près d'un Français sur deux (49%) à réaliser une action demandée par un escroc.

Par ailleurs, 78% des consommateurs français prêtent attention aux mauvais détails pour confirmer l'authenticité d'un message. Ils se focalisent par exemple sur des éléments que les arnaqueurs peuvent facilement falsifier, comme le logo ou le nom de la société. A l'inverse, ils oublient de vérifier les détails qui sont les plus difficiles à falsifier (numéros de compte ou interactions avec l'entreprise).

Les bons réflexes ne sont pas là, puisque seuls 56% des Français déclarent chercher à s'assurer qu'une communication est envoyée depuis une adresse électronique valide. Ils vérifient tout de même (68%) si les mots sont correctement orthographiés mais les fraudeurs font de plus en plus attention à ce genre d'erreur facilement identifiable.