Arnaques à la Caf : 351 millions d'euros de préjudice en 2022

Au total, 32,4 millions de contrôles ont été réalisés en l'an dernier. "Ils ont conduit à la détection de 48.692 cas de fraudes individuelles", précise la Caf.

(Boursier.com) — C 'est un montant record... Alors que les moyens pour cibler plus facilement les fraudeurs ont été renforcés, les fraudes aux allocations familiales ont atteint le montant record de 351,4 millions d'euros l'an dernier, en hausse de 13,5% par rapport à 2021, selon les données de la Caisse nationale d'allocations familiales (Cnaf) dévoilées ce lundi.

"Dans le cadre d'un système largement fondé sur les déclarations des allocataires, les Caf s'assurent, à l'aide des 700 contrôleurs des Caf et du Service national de lutte contre la fraude à enjeux (SNLFE) que chaque versement de ces fonds publics correspond aux droits des allocataires", rappelle-t-elle dans un communiqué.

"C'est dans ce cadre que 32,4 millions de contrôles ont été réalisés en 2022. Ils ont conduit notamment à la détection de 48.692 cas de fraudes individuelles", a précisé la Caf, qui a versé près de 99 milliards d'euros d'aides aux 13,6 millions d'allocataires.

Un préjudice moyen de 7.217 euros

Dans le détail, le Revenu de solidarité active (RSA) regroupe 60% des indus. Les sommes qui n'auraient pas dû être versées concernent ensuite la prime d'activité (13%), les aides au logement (12%) et l'allocation adulte handicapé (3%).

Le préjudice moyen s'élève à 7.217 euros, d'après la Caf, qui confirme qu'il s'agit bien de fraudeurs agissant sciemment, et non d'erreurs réalisées par les allocataires. "Nos contrôles visent à s'assurer du juste droit, c'est-à-dire verser le bon montant au regard d'une situation individuelle, et à rectifier les erreurs quand il y en a", a expliqué Nicolas Grivel, directeur général de la Cnaf au 'JDD'.

Dans le cadre du Plan national de lutte contre la fraude sociale annoncé par le gouvernement fin mai, la Caf affirme que ses modalités d'action seront renforcées dans les prochains mois "autour de 3 axes principaux" : la fraude à la résidence, les usurpations de coordonnées bancaires et la lutte contre la fraude sociale en mobilisant les données du Dispositif de ressources mensuelles (DRM).