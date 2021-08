"Arnaque à la pizza" : gare à la nouvelle escroquerie à la carte bancaire

"Arnaque à la pizza" : gare à la nouvelle escroquerie à la carte bancaire









Contactée par une prétendue centrale d'achats, une restauratrice vosgienne a été victime d'une nouvelle arnaque...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — "Je m'en veux, je me sens naïve", a avoué à 'Voges Matin' une restauratrice qui pensait réaliser une bonne affaire. Fin juillet, Magali Mertz, gérante de l'établissement "La Coupole" à Rambervillers dans les Vosges, a été contactée par téléphone par une prétendue centrale d'achats pour une grosse commande.

Prétendant s'appeler "Centralis", cette centrale d'achats pour les collectivités souhaitait signer un partenariat commercial pour une commande de 60 pizzas à fournir deux fois par semaine à une colonie de vacances, soit plus de 500 pizzas en pleine période estivale.

Après être restée "sept mois sans travailler" en raison des restrictions sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19 et des "vérifications sur Infogreffe", la restauratrice raconte au quotidien ne pas avoir "hésité longtemps" avant d'accepter "une telle commande".

Une caution "non encaissable"

Or, ce contrat d'un montant de 4.500 euros s'est avéré être une escroquerie bancaire. En effet, pour conclure l'affaire, la gérante a accepté de verser une caution "non encaissable" de 510 euros, en laissant son empreinte de carte bleue "en cas de défaillance".

Cette somme lui a été débitée une dizaine de fois pour un préjudice total de plus 5.000 euros. Concernant les 60 pizzas à fournir deux fois par semaine, personne n'est venu les chercher et le contrat n'a pas été honoré. La restauratrice a porté plainte et espère pouvoir obtenir le remboursement de la somme volée par sa banque.

"L'arnaque à la baguette"

Le principe de cette arnaque est déjà connu, et renvoie d'ailleurs à celle de "l'arnaque à la baguette". En mars dernier, 'Le Dauphiné Libéré' rapportait qu'un boulanger ardéchois avait également été contacté par une fausse centrale d'achats alimentaires. Celle-ci lui promettait d'écouler 380 baguettes par jour. Il avait alors été demandé à l'artisan de verser un chèque de 3.900 euros "pour les frais de dossier de préparation". Le chèque a été encaissé et le contrat n'a jamais été honoré...