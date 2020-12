Armement : évolution de la gouvernance de KNDS

Pour plus d'efficacité et d'intégration au service de ses clients...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — 5 ans après sa création par le rapprochement de Nexter Systems et de KMW sous une société commune détenue à parité par la France, via GIAT Industries, et la famille Wegmann, Bruno Le Maire, Ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, et Florence Parly, Ministre des Armées, ont annoncé que KNDS faisait évoluer sa gouvernance, notamment en nommant un directeur général unique et un Président de conseil d'administration, pour plus d'efficacité et d'intégration au service de ses clients.

Pour aborder cette nouvelle étape de l'intégration de KNDS, qui confirme l'engagement à faire de la société l'acteur européen de référence dans l'armement terrestre, notamment dans le cadre du programme MGCS (futur char lourd devant remplacer à terme le Leopard et le Leclerc), les deux actionnaires ont désigné les futurs dirigeants de KNDS.

Nominations

Philippe Petitcolin, actuel directeur général de Safran, est nommé Président du conseil d'administration de KNDS. Il fera bénéficier l'entreprise de sa grande expérience industrielle et des coopérations internationales réussies, ainsi que de sa connaissance du secteur de la défense. Il supervisera la définition et la mise en oeuvre de la stratégie, avec les autres administrateurs. Il prendra ses fonctions le 1er mars 2021.

Frank Haun, actuellement co-directeur général depuis 2015, est nommé directeur général (CEO) de KNDS. Il fera bénéficier l'entreprise de sa longue expérience dans l'industrie de l'armement terrestre et des succès qu'il a pu remporter dans un contexte de plus en plus concurrentiel.

Un nouveau directeur général de Nexter, de nationalité française, sera annoncé dans les toutes prochaines semaines, et succédera à M. Stéphane Mayer. Il assumera également les fonctions de directeur des opérations de KNDS.

Sur la durée...

La nouvelle gouvernance a été conçue pour assurer dans la durée la préservation de l'équilibre franco-allemand. Ainsi, tandis que l'actionnariat demeure strictement paritaire, il est prévu que les postes de directeur général et de président du conseil d'administration soient occupés par un Allemand et un Français, avec une alternance de nationalité à chaque changement de directeur général.

La France conserve par ailleurs son action spécifique au capital de Nexter, la filiale française du groupe, assurant la protection des actifs les plus sensibles pour la souveraineté du pays...

Bruno Le Maire et Florence Parly ont remercié à cette occasion Stéphane Mayer et ont salué son action et ses résultats en tant que co-CEO de KNDS et Président-Directeur général de Nexter au cours des cinq dernières années. Il a en particulier tenu ses engagements au service de la modernisation des armées, notamment sur le programme Scorpion.

Sous sa direction, le groupe Nexter a su investir, innover et renouer avec la croissance, en France comme à l'export. Sa visibilité sur l'avenir est assurée avec six années d'activité en carnet de commande.

Bruno Le Maire et Florence Parly se réjouissent de cette nouvelle étape dans la construction de KNDS, illustration concrète de l'ambition de la France de faire émerger une base industrielle européenne de défense, "indispensable à la construction d'une Europe de la défense solide et ambitieuse"...