Argentine : les marchés s'inquiètent après le résultat des primaires présidentielles

La victoire de Javier Milei, un ultralibéral d'extrême droite, a créé la surprise.

(Boursier.com) — Les marchés financiers argentins sont sous pression ce lundi après la victoire surprise de Javier Milei lors des primaires pour l'élection présidentielle. Cet ultralibéral d'extrême droite souhaite supprimer la banque centrale et "dollariser" l'économie. Avec près de 90% des bulletins dépouillés, Javier Milei crée la surprise et arrive en tête avec 30,5% des votes. Il devance Patricia Bullrich du principal parti d'opposition de droite (28%) et le candidat péroniste de la coalition au pouvoir, Sergio Massa, qui prend la troisième place avec 27% des suffrages. Ces primaires visent à désigner les candidats des partis qui s'opposeront lors des élections organisées dans deux mois.

Les marchés pariaient sur les candidats plus modérés lors de ce scrutin et sont donc soumis à une grande nervosité. Le fonds indiciel argentin (Exchange Traded Fund, ETF) Global X MSCI Argentina reculait de 4,3% dans les échanges avant-Bourse aux Etats-Unis tandis que les obligations souveraines en dollar de l'Argentine ont perdu jusqu'à 4 cents pour un dollar.

Pression sur le pesos

La banque d'investissement JPMorgan prédit "une pression croissante sur le taux de change, résultant en un écart grandissant entre le taux de change parallèle et officiel", selon une note dirigée par l'analyste Diego Pereira. Le taux de change officiel est de 287 pesos pour un dollar, alors que le taux de change libre est plus du double.

Cette nouvelle secousse financière intervient alors que les marchés argentins sont déjà fragilisés par des années de crise. La troisième économie d'Amérique latine est aux prises avec une grave crise économique, une inflation galopante et une baisse des réserves de la banque centrale. Les réserves brutes s'établissent à 23,8 milliards de dollars mais les réserves nettes sont déficitaires de plus de 8 milliards de dollars, selon des analystes.

Propositions radicales

La victoire de Javier Milei ajoute une incertitude susceptible d'entamer davantage la confiance des marchés, bien que son élection ne soit pas assurée en octobre avant un probable second tour indécis en novembre. Goldman Sachs a souligné dans une note publiée avant le vote que Javier Milei soutenait des "propositions politiques plus radicales", notamment la "dollarisation" de l'économie et de fortes réductions des dépenses publiques, et qu'il représentait un facteur d'incertitude.

Javier Milei affrontera en octobre l'ancienne ministre de la Sécurité, Patricia Bullrich, qui a remporté l'investiture du principal parti conservateur, Ensemble pour le changement, et le candidat de la coalition péroniste et ministre de l'Economie, Sergio Massa.