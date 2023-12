Argentine : appel à la grève le 24 janvier contre la politique de Javier Milei

L'un des syndicats les plus puissants du pays appelle à manifester contre la thérapie économique de choc, destinée à relancer l'économie locale en grande difficulté.

(Boursier.com) — L 'un des syndicats de travailleurs les plus influents d'Argentine a appelé à une grève nationale le 24 janvier, pour protester contre réforme de l'économie menée par le gouvernement. La Confédération générale du travail (CGT) a annoncé jeudi veut s'opposer à une série de mesures proposées par le président libertaire Javier Milei, un mois et demi après son accession au pouvoir.

Le gouvernement de Milei a envoyé mercredi au Congrès un projet de loi de réforme proposant des changements de grande envergure pour tenter de relancer une économie en difficulté. Il comprend des modifications des normes de travail et ouvrirait la voie à la privatisation des entreprises publiques.

Plan de lutte

Dans un communiqué, la CGT, qui regroupe plusieurs syndicats puissants dans ce pays sud-américain, a présenté son "plan de lutte". Les membres, indique le communiqué, demanderont des réunions avec les législateurs qui doivent discuter du projet de loi lors de sessions extraordinaires prévues jusqu'au 31 janvier pour proposer des amendements. Plusieurs manifestations contre le programme de Javier Milei ont eu lieu depuis son entrée en fonction le 10 décembre, même si les chiffres de ces derniers jours ont été inférieurs aux attentes.

Mi-décembre, le ministre de l'Economie Luis Caputo a annoncé une série de réformes, parmi lesquelles une dévaluation de plus de 50% du taux de change officiel du peso, une diminution des subventions à l'énergie et l'annulation de plusieurs appels d'offres pour des travaux publics.

Ordre public

Le nouveau ministre de la Sécurité de Milei a de son côté présenté un "protocole" pour maintenir l'ordre public qui permet aux forces fédérales d'empêcher les manifestants de bloquer les routes. Certaines syndicats ont déclaré que le protocole allait trop loin, créant un conflit potentiel avec ceux qui s'engagent à descendre dans la rue.

Sur les 42 grèves générales déclenchées par la CGT depuis 1983, plus de la moitié ont eu lieu sous des gouvernements non péronistes. Cinq grèves ont eu lieu sous le mandat de l'ancien président de centre-droit Mauricio Macri, qui a pris ses fonctions en 2015 et a soutenu la campagne électorale de Javier Milei.