Argent : moins de cash, davantage de sans contact

Les habitudes de paiement des Français continuent d'évoluer, selon une étude qui montre que les retraits d'argent sont de plus en plus rares.

(Boursier.com) — Les Français perdent de plus en plus l'habitudes des transactions en espèces... Ils retirent du cash 1,5 fois par mois (1,6 fois l'année dernière) dans un distributeur automatique de billets (DAB), pour une valeur de 47 euros, selon la dernière étude du comparateur de banques Panorabanques réalisée avec l'institut d'étude Poll&Roll et révélée par 'Le Parisien' mardi.

Prendre des billets au distributeur est donc de plus en plus rare : 45% des particuliers utilisent les automates une fois par mois maximum et, parmi eux, 5% ne les utilisent jamais

Pour les auteurs de cette étude, c'est encore l'impact de la crise du COVID 19 sur les habitudes des Français qui joue. Les Français réalisent en moyenne 20 paiements par carte bancaire par mois, pour des paiements d'un montant moyen de 28 euros. En 2021, les Français faisaient en moyenne 19 paiements par carte mensuels avec un montant moyen unitaire de 28 euros.

Paiement sans contact

Le paiement sans contact avec la carte bancaire aussi poursuit sa révolution : 86% des Français l'utilisent, soit 7 points de plus que l'année dernière. Seuls 10% des Français ne souhaitent pas s'y mettre... "La rapidité d'utilisation et la praticité du paiement sans contact semble faire l'unanimité auprès des Français. Le passage du plafond de 30 euros à 50 euros par la Fédération Bancaire Française en mai 2020, a sans doute encore renforcé l'adoption de ce mode de paiement", décrypte Panorabanques.

Autre conséquence de la crise, les liens semblent se distendre entre les clients et leurs banque. Ils sont près d'un quart (23%) à moins se déplacer en agence qu'avant la crise. Par ailleurs, 24% contactent leur conseiller moins d'une fois par an et 10% ne le contactent jamais.

Le paiement mobile à la traîne

Seul le paiement mobile reste à la traîne dans les nouveaux usages de l'argent : 19% des Français l'utilisent contre 17% l'année dernière et 69% des Français déclarent qu'ils ne souhaitent pas s'y convertir. Les clients des banques en ligne sont davantage séduits puisque 23% l'utilisent, contre 19% chez ceux des banques traditionnelles.