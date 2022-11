Argent : les différences de comportement entre la "génération Z" et les "boomers" se confirment

Les Français soucieux de leur gestion budgétaire...

(Boursier.com) — Face à la hausse du coût de la vie, les Français mettent un point d'honneur à mieux gérer leur budget... C'est en effet ce qui ressort de la dernière mise à jour du 'Money Management Pulse' de Klarna qui révèle que dans ce contexte économique les Français cherchent à reprendre en main leur avenir financier. Ils épargnent, investissent et délaissent les formes de crédit traditionnel au profit de solutions de paiement innovantes, leur permettant de mieux gérer leur trésorerie...

Les jeunes générations appréhendent leur avenir financier

Les Français épargnent davantage en cette période afin de garder la mainmise sur leurs dépenses : 8 consommateurs français sur 10 déclarent épargner et/ou investir leur argent.

Le coup de la vie rend les Français craintifs quant à leur avenir financier et place la France au 11ème rang sur 13 des pays les plus positifs avec seulement 28%, loin derrière les États-Unis (49%).

Alors qu'au deuxième trimestre 2022, les jeunes générations semblaient optimistes et les plus âgées pessimistes, la tendance vient de se confirmer... En effet, la Gen Z (40%) et les Millenials (33%) déclarent augmenter leur épargne ou vouloir investir dans les mois à venir pour de futurs projets mais seulement 13% de la Gen X et 5% des Baby Boomers sont en phase avec eux.

Des outils de budgétisation

Ce phénomène s'explique par le fait que les jeunes générations sont moins pessimistes (16% Gen Z et 18% Millennials) que les plus âgées (31% Gen X et 42% Baby Boomers) concernant leur avenir financier.

La digitalisation change la façon dont les Français effectuent leurs opérations bancaires et l'instantanéité est de rigueur...

Les services bancaires sur mobiles sont en plein essor (41% des Français préfèrent utiliser les applications mobiles pour accéder à leurs services bancaires). Ces services permettent également aux consommateurs moins à l'aise financièrement de garder un meilleur contrôle sur leur argent.

"Top 3" des services de gestion plébiscités par les français

Les outils les plus plébiscités sont la consultation des comptes bancaires; pouvoir catégoriser ses dépenses, gérer son épargne et enfin effectuer des virements bancaires.

En cette période, les Français sont soucieux de la gestion de leur budget et sont plus sélectifs quant à leurs achats. Ils recherchent des services qui les aident à gagner du temps et de l'argent, et des solutions de paiement leur permettant de mieux gérer leur trésorerie.” commente Eric Petitfils, Directeur de Klarna en France.