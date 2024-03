Argent de poche : les filles touchent beaucoup moins que les garçons !

72 euros de moins par an, selon une étude...

(Boursier.com) — Les inégalités financières commencent déjà par l'argent de poche... Les filles reçoivent en moyenne 6 euros de moins que les garçons chaque mois, soit un écart de 72 euros par an, selon une étude réalisée par Pixpay. Cette application de gestion de l'argent destinée aux adolescents montre que la tendance "ne s'améliore pas avec l'âge mais atteint son apogée chez les grands ados de 16 à 18 ans, avec une différence mensuelle saisissante de 16,20 euros, soit une disparité annuelle de 194,40 euros".

La Bourgogne-Franche-Comté, les Pays de la Loire et l'Occitanie sont les trois régions parmi les plus inégalitaires de France. Avec un écart mensuel moyen de 30 euros, la Bourgogne-Franche-Comté est en tête. Cet écart représente une différence annuelle de 360 euros. L'Île-de-France et le Centre Val de Loire figurent de leur côté parmi les bons élèves...

Les garçons demandent plus

Toujours selon cette étude, "les filles (à 58%) adressent plus fréquemment des demandes d'argent de poche à leurs parents que les garçons (42%)". Et si ces derniers sollicitent moins souvent, leurs requêtes sont généralement plus importantes que celles des filles, atteignant en moyenne 29,10 euros (contre 27,80 euros).

Que font les enfants et les ados avec leur argent ? D'après Pixpay, les filles épargnent davantage (57% contre 43% des garçons) et sont également plus enclines à soutenir des oeuvres caritatives, (parmi les donneurs, 54% d'entre eux sont des filles contre 46% pour leurs homologues masculins).