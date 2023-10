Argent de poche : les filles moins bien loties

Une enquête montre que les adolescentes touchent de l'argent plus tard et avec des sommes moins élevées...

(Boursier.com) — La moitié des 10-15 ans (50%) reçoivent de l'argent de poche, selon une étude CSA pour les éditions Milan. Et dés cet âge, des différences apparaissent entre les sexes... Les garçons y ont accès plus tôt que les filles : 48% des garçons âgés de 10 à 12 ans en perçoivent déjà, alors que c'est le cas pour seulement 40% des filles du même âge. Par ailleurs, les montants sont plus bas pour les filles que pour les garçons : 38 euros par mois, contre 44 euros.

On retrouve également des différences au sujet des dépenses effectuées : 56% des garçons achètent des jeux vidéo ou de la musique tandis que 47% des filles achètent des vêtements.

Apprendre à gérer un budget

Les parents versant de l'argent de poche à leurs enfants y voient un moyen de leur faire mesurer la valeur de l'argent (58%) et de leur apprendre à gérer un budget (55%). Dans 55% des cas, les adolescents mettent ces sommes de côté, en vue d'achats onéreux ou pour épargner.

Autre enseignement de cette étude : une écrasante majorité (98%) des parents évoquent le sujet de l'argent devant leurs enfants, sans écart entre filles et garçons. "Ils abordent plutôt des thèmes relevant de la vie quotidienne : coût des produits alimentaires, des affaires achetées pour leurs enfants", détaillent les auteurs de cette étude mais "beaucoup moins les sujets économiques plus abstraits (investissement, épargne...)".