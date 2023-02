Après un an de guerre en Ukraine, l'économie russe limite la casse

Malgré les sanctions appliquées par les pays occidentaux, l'économie russe se porte mieux que ce qui était initialement attendu...

(Boursier.com) — La Russie a lancé le 24 février 2022 une offensive armée contre l'Ukraine. Le conflit, que le président russe Vladimir Poutine espérait bref, s'est depuis transformé en guerre d'usure, sans aucune négociation de paix en vue... Malgré les sanctions appliquées par les pays occidentaux, l'économie russe se porte mieux que ce qui était initialement attendu : le PIB russe s'est contracté de -2,1% en 2022. La récession est là, et devrait se prolonger en 2023, avec un PIB attendu en recul de -1%, selon les projections d'Allianz Trade.

"Les nombreuses mesures de relance budgétaire ont permis d'éviter une récession plus profonde en 2022. Par ailleurs, des revenus records d'exportation d'énergie, grâce à la flambée des prix du pétrole et du gaz et un détournement des exportations d'énergie vers des pays non soumis à des sanctions ont contribué à ce résultat", estiment les auteurs de l'étude.

Mesures de soutien

En 2022, les défaillances d'entreprises russes se sont contractées de -12%. Ce recul est largement dû aux nombreuses mesures publiques de soutien, dont un moratoire sur la dette qui duré jusqu'en octobre 2022, des reports de charges et impôts et des conditions de crédit accommodantes pour les entreprises. Le soutien public devrait se poursuivre en 2023, ce qui devrait permettre aux défaillances d'entreprises en Russie de rester stable.

Alors que les réserves disponibles de change de la Russie se sont redressées depuis septembre 2022, le déficit budgétaire devrait se creuser en 2023 à -3,2% du PIB (-2,3% en 2022), du fait des dépenses militaires croissantes et de la baisse des revenus relatifs aux exportations d'énergie. Dès 2023, le financement du budget devrait devenir plus complexe à mener pour les autorités russes...

Moins de main d'oeuvre

Dans les prochains mois, la Russie devrait avoir de plus en plus de mal à contourner des sanctions supplémentaires. Allianz Trade estime que la production de pétrole et de produits pétroliers russes sera inférieure d'environ -5 % en 2023 par rapport à 2022, avec un prix moyen du baril à 66 dollars, contre 81 en 2022. Les revenus du gaz russe seront également nettement inférieurs à ceux de 2022.

Les données sur les exportations de gaz sont moins transparentes mais depuis que la Russie a interrompu la plupart de ses livraisons de gaz à l'UE en septembre 2022, les volumes d'exportation sont nettement plus faibles, explique Allianz Trade.

La Russie est également confrontée à une pénurie de main-d'oeuvre, des centaines de milliers de Russes ayant fui le pays, soit par refus de la guerre, soit pour échapper à la mobilisation. Dans le même temps, environ 300.000 hommes, pour la plupart en âge de travailler, ont été enrôlés dans l'armée. Le chômage est tombé à un niveau record de 3,7% en décembre 2022, contre 4,3% un an plus tôt...