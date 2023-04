Après son succès pendant les confinements, l'application "Clubhouse" licencie la moitié de ses effectifs

Aidée par les confinements, l'application de discussion audio avait réussi à séduire 10 millions d'utilisateurs dans le monde en seulement un an...

Un succès éphémère ? Lancée au printemps 2020 et portée par la crise sanitaire, mais aussi par son côté club privé et "select" puisqu'elle n'était au départ disponible que sur invitation, l'application Clubhouse peine à se relancer et va devoir se séparer de plus de la moitié de ses effectifs, comme l'ont annoncé jeudi les fondateurs du réseau social qui fonctionne exclusivement avec des contenus audios, Paul Davison and Rohan Seth.

"Aujourd'hui, nous annonçons que nous réduisons notre organisation de plus de 50% et que nous disons au revoir à de nombreux coéquipiers talentueux et dévoués. Nous sommes profondément désolés de faire cela, et nous ne ferions pas ce changement si nous ne le jugions pas absolument nécessaire", ont-ils écrit sur une note de blog.

Aidée par les mesures de confinement liées à la pandémie de Covid-19, dans un contexte où les consommateurs cherchaient d'autres moyens de se rassembler et de se divertir, l'application, valorisée 4 milliards de dollars un an après son lancement, avait réussi à séduire 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Des célébrités, telles qu'Elon Musk ou Oprah Winfrey, s'étaient même rapidement prises au jeu, en investissant la plateforme pour discuter avec leur public...

"L'ouverture du monde post-Covid" en cause

Le succès de Clubhouse avait d'ailleurs inspiré les autres réseaux sociaux. Début 2021, Twitter a déployé progressivement sa propre déclinaison de la plateforme, avec son service baptisé "Spaces". Facebook avait, de son côté, dévoilé ses "Live Audio Rooms", soit ses "salons de conversation" audio en direct...

Mois après mois, le nombre de téléchargements de l'application s'est toutefois effondré. Rappelant que Clubhouse a été conçu "pour être un lieu où l'on peut se retrouver entre amis, rencontrer leurs amis et discuter" et qui "fonctionne très bien lorsque vos amis utilisent le produit et que vous avez le temps de vous rencontrer", les fondateurs estiment qu'il est devenu "plus difficile pour de nombreuses personnes de trouver leurs amis sur Clubhouse et d'intégrer de longues conversations dans leur vie quotidienne" avec "l'ouverture du monde Post-Covid".

"Une équipe plus petite axée sur les produits"

"Pour trouver son rôle dans le monde, le produit doit évoluer. Cela nécessite une période de changement. Rohan et moi avons essayé de faire en sorte que cela fonctionne avec notre équipe actuelle, mais nous n'avons pas réussi à le faire efficacement", ont-ils admis.

"Pour y remédier, nous devons réinitialiser l'entreprise, supprimer des postes et la ramener à une équipe plus petite, axée sur les produits. Nous sommes arrivés à cette conclusion à contrecoeur, car nous avons encore des années de marge de manoeuvre et nous ne ressentons pas de pression immédiate pour réduire les coûts", ont ajouté Paul Davison and Rohan Seth.