Après Netflix, Disney+ s'attaque à son tour au partage de compte

Pour l'heure, seuls les abonnés canadiens sont concernés par cette nouvelle politique...

(Boursier.com) — Disney+ se lance à son tour dans la chasse au partage de compte... Alors que Netflix a obligé fin mai les utilisateurs américains, français et d'une centaine d'autres pays à s'acquitter d'un supplément s'ils souhaitent partager leur compte avec des personnes en dehors de leur foyer, le service de streaming de Walt Disney a décidé de suivre le mouvement. Le Canada sera le premier pays à être impacté par cette mesure.

Comme l'a rapporté 'The Verge', les abonnés canadiens ont reçu un e-mail le 27 septembre les informant de la fin prochaine du partage de mots de passe. Ainsi, à partir du 1er novembre, ils ne pourront plus partager leur mot de passe avec des personnes ne résidant pas dans le même foyer, sous peine de voir leur compte suspendu, que ce soit temporairement ou définitivement.

Disney+ n'a pas donné de détails sur la manière dont elle compte appliquer cette nouvelle politique. Le message envoyé aux utilisateurs canadiens indique simplement que la plateforme mettra en place "des restrictions sur la possibilité de partager [son] compte ou [ses] identifiants de connexion en dehors de [son] domicile". "Il ne sera plus autorisé de partager votre abonnement en dehors de votre résidence principale", peut-on également lire dans le centre d'aide mis à jour de l'entreprise.

Hausse des tarifs et lancement d'une nouvelle offre avec publicité

Lors de la présentation des résultats du troisième trimestre fiscal de Walt Disney, en août dernier, le directeur général, Bob Iger, avait déjà prévenu qu'il envisageait de lutter contre le partage de mots de passe. "Nous étudions activement les moyens d'aborder la question du partage des comptes et les meilleures options permettant aux abonnés payants de partager leurs comptes avec leurs amis et leur famille", avait-il expliqué. "Plus tard dans l'année, nous commencerons à mettre à jour nos accords d'abonnement avec des conditions supplémentaires sur les politiques de partage et nous déploierons des tactiques pour stimuler la monétisation en 2024", avait-il ajouté.

Cette annonce intervient à quelques semaines de la hausse des tarifs de ses abonnements en France. Dès le 1er novembre, la plateforme va également lancer une formule d'abonnement avec publicité, moins chère que son offre classique.

Un tour de vis payant pour Netflix

Netflix a appliqué de telles restrictions concernant le partage de compte il y a plus d'un an dans divers pays, et a commencé à sévir aux Etats-Unis en mai dernier. Les comptes Netflix sont désormais liés à l'adresse IP de l'utilisateur, et les abonnés ont la possibilité d'ajouter des membres supplémentaires à leur compte moyennant des frais supplémentaires, en fonction de l'offre qu'ils ont choisie.

Ce tour de vis s'est révélé payant pour Netflix. Le géant du streaming enregistre plus de 238 millions d'abonnés, dont 5,89 millions ajoutés au deuxième trimestre. "Les recettes dans chaque région sont maintenant plus élevées qu'avant le changement, avec déjà plus de souscriptions que d'annulations", avait indiqué la plateforme californienne.