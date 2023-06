Après Netflix, bientôt une offre moins chère avec publicité sur Amazon Prime Video ?

Selon le 'Wall Street Journal', Amazon envisage d'intégrer un service d'abonnement plus abordable avec publicité à sa plateforme Prime Video.

(Boursier.com) — Prime Video sur le point d'emboîter le pas à Netflix et Disney+ ? Alors que les plateformes de streaming cherchent à relancer leur activité, Amazon prévoit de lancer un abonnement moins cher, financé par la publicité, pour son service de streaming Prime Video, dans le but de développer son activité publicitaire et de générer davantage de revenus, rapporte le 'Wall Street Journal' mercredi.

Ainsi, le service deviendrait accessible à un prix plus avantageux pour les utilisateurs prêts à visionner des publicités. L'abonnement à Amazon Prime, et donc à Amazon Prime Video, coûte actuellement 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an.

Selon le quotidien américain, le géant de l'e-commerce explore différentes options, notamment d'augmenter la quantité de publicités pour les abonnés existants, tout en leur proposant une option plus coûteuse sans publicité et avec d'autres fonctionnalités. Il est précisé que les interruptions publicitaires seraient de courte durée.

Près de 5 millions d'utilisateurs pour Netflix

Cette stratégie n'est pas sans rappeler celle de Netflix qui a lancé en novembre 2022 l'abonnement "Essentiel avec pub". Fin mai, Jeremi Gorman, présidente de la publicité mondiale de la plateforme avait indiqué que cette offre enregistrait "près de 5 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde, avec un âge moyen de 34 ans".

Depuis décembre dernier, Disney+ propose également un abonnement plus abordable avec de la publicité, obligeant l'utilisateur à regarder des réclames longues de 15 à 45 secondes lors du visionnage d'un film ou d'une série. Ce nouveau "plan basique" de Disney+ est destiné à attirer de nouveaux consommateurs plus regardants à la dépense dans un contexte d'inflation accrue.

Le plan d'Amazon est toutefois encore à un stade préliminaire. Selon des sources du 'Wall Street Journal', il est possible qu'il ne se concrétise jamais, bien que cette éventualité soit peu probable pour le moment.